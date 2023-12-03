القابضة للكهرباء تستهدف تركيب 20 ألف عداد ذكى بالبحيرة

MENAFN - Al-Borsa News) تسهدف الشركة القابضة لكهرباء مصر تركيب 20 ألف عدد ذكى بمحافظة البحيرة بتكلفة نحو 90 مليون جنيه ضمن خطة التحول للشبكة الذكية لرفع مستوى الخدمات باستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة.

قال طارق عبد الشافى، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، إنه يجرى حاليا تنفيذ خطة لتعديل الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية مستهدفا تنفيذ الخطة الممولة من الخزانة العامة للدولة لإحلال خطوط الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بقيمة 35 مليون جنيه.

موضوعات“المشاط”: الانتقال إلى طاقة مستدامة يتطلب شراكات فعالة بسبب تغير المناخ قطر تبنى أكبر منشأة لإنتاج الأمونيا الزرقاء فى العالم ((داليا الجابري)) رئيسًا لمجلس إدارة ((شل مصر))

ومن جانبه قال خالد الدستاوى، العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن تعديل الخطوط هدفه 60 ألف مشترك، وأنه تم إنشاؤه وتنفيذه بالهوية البصرية الموحدة ضمن خطة شاملة بقطاع الكهرباء تستهدف تعميم الهوية البصرية بكافة مراكز خدمة المواطنين على مستوى الجمهورية بمختلف الشركات.







