القابضة للكهرباء تستهدف تركيب 20 ألف عداد ذكى بالبحيرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تسهدف الشركة القابضة لكهرباء مصر تركيب 20 ألف عدد ذكى بمحافظة البحيرة بتكلفة نحو 90 مليون جنيه ضمن خطة التحول للشبكة الذكية لرفع مستوى الخدمات باستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة.
قال طارق عبد الشافى، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، إنه يجرى حاليا تنفيذ خطة لتعديل الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية مستهدفا تنفيذ الخطة الممولة من الخزانة العامة للدولة لإحلال خطوط الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بقيمة 35 مليون جنيه.
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ومن جانبه قال خالد الدستاوى، العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن تعديل الخطوط هدفه 60 ألف مشترك، وأنه تم إنشاؤه وتنفيذه بالهوية البصرية الموحدة ضمن خطة شاملة بقطاع الكهرباء تستهدف تعميم الهوية البصرية بكافة مراكز خدمة المواطنين على مستوى الجمهورية بمختلف الشركات.
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