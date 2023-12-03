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تفاصيل الحجز بالإعلان التكميلي لمشروع الإسكان الاجتماعي

12/3/2023 11:14:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم الأحد، تلقي طلبات الحجز والتحويل للإعلان التكميلي لمن هم خارج الأولوية في الإعلان السادس عشر من مشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك للحجز في الإعلان السابع عشر.

وقالت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم فتح باب التحويل للإعلان التكميلي للمواطنين المنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليا لمنخفضي الدخل ما لم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز أو تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.

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وأضافت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية الحدث اليوم، أن الإعلان التكميلي بداية من اليوم الأحد ولمدة شهر حتى يوم الخميس 4 يناير 2024، وتم إتاحة كراسة الشروط متضمنة خطوات التحويل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.

ويتضمن الإعلان التكميلي لطرح“سكن لكل المصريين 3” وحدات 90 مترًا (3 غرف وصالة) وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي ووحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا بفائدة 7.5% ثابتة لمدة 20 عاماً

كما تم مضاعفة مبلغ الدعم المقدم للمواطنين من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه للوحدات تسليم 36 شهرا.

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