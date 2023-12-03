تفاصيل الحجز بالإعلان التكميلي لمشروع الإسكان الاجتماعي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم الأحد، تلقي طلبات الحجز والتحويل للإعلان التكميلي لمن هم خارج الأولوية في الإعلان السادس عشر من مشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك للحجز في الإعلان السابع عشر.
وقالت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم فتح باب التحويل للإعلان التكميلي للمواطنين المنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليا لمنخفضي الدخل ما لم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز أو تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.
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وأضافت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية الحدث اليوم، أن الإعلان التكميلي بداية من اليوم الأحد ولمدة شهر حتى يوم الخميس 4 يناير 2024، وتم إتاحة كراسة الشروط متضمنة خطوات التحويل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.
ويتضمن الإعلان التكميلي لطرح“سكن لكل المصريين 3” وحدات 90 مترًا (3 غرف وصالة) وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي ووحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا بفائدة 7.5% ثابتة لمدة 20 عاماً
كما تم مضاعفة مبلغ الدعم المقدم للمواطنين من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه للوحدات تسليم 36 شهرا.
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