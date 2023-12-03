السعيد: الجمعية العمومية تضم قامات اقتصادية ستحقق إضافة كبيرة لعمل الصندوق السيادي

MENAFN - Al-Borsa News) أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بصدور قرار إعادة تشكيل الجمعية العمومية للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضويتها إلى جانب عضوية كلا من الدكتور صادق يوسف مجدي، الدكتور فاروق عبد الباقي العقدة، وحسين حسن شكري، الدكتور هشام أحمد محمود عكاشة، الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، المهندس طارق قابيل، الدكتور خالد عبد العزيز ، والدكتور محمد معيط وزير المالية وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، لمدة أربع سنوات.

وقالت السعيد في بيان صحفي اليوم الأحد إن الصندوق السيادي يهدف في الأساس إلى خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وهو يعد الذراع الاستثماري للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030 ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة ويعظم استغلال الأصول والموارد المتاحة ويحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.

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يشار إلى أن صندوق مصر السيادي قد تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وتقوم الجمعية العمومية وفق القانون المنظم لعمل صندوق مصر السيادي بعدة مهام أساسية على رأسها متابعة أداء الصندوق وتقييمه ومدي تحقيقه لأغراضه، ووضع استراتيجية الصندوق ورسم السياسات المستقبلية وتطبيق قواعد وآليات الحوكمه والنظر في التقرير السنوي المقدم من مجلس الإدارة وخطة العمل للسنه المالية التالية واعتماد القوائم المالية السنوية وعدد أخر من المهام التي تضمن للصندوق أداء دوره وتحقيق أهدافه وفق القانون المنظم لعمله.

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