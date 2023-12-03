السعيد: الجمعية العمومية تضم قامات اقتصادية ستحقق إضافة كبيرة لعمل الصندوق السيادي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بصدور قرار إعادة تشكيل الجمعية العمومية للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضويتها إلى جانب عضوية كلا من الدكتور صادق يوسف مجدي، الدكتور فاروق عبد الباقي العقدة، وحسين حسن شكري، الدكتور هشام أحمد محمود عكاشة، الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، المهندس طارق قابيل، الدكتور خالد عبد العزيز ، والدكتور محمد معيط وزير المالية وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، لمدة أربع سنوات.
وقالت السعيد في بيان صحفي اليوم الأحد إن الصندوق السيادي يهدف في الأساس إلى خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وهو يعد الذراع الاستثماري للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030 ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة ويعظم استغلال الأصول والموارد المتاحة ويحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.
موضوعات متعلقة
مصر تسعى للاستفادة من فرص تمويل مشروعات الاقتصاد الأزرق “الري”: إدراج تأهيل قناطر إدفينا بالخطة الاستراتيجية لتجديد المنشآت المائية “التعاون الدولي” تنتهي من تسليم مقرها القديم لمحكمة التحكيم العربية
يشار إلى أن صندوق مصر السيادي قد تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وتقوم الجمعية العمومية وفق القانون المنظم لعمل صندوق مصر السيادي بعدة مهام أساسية على رأسها متابعة أداء الصندوق وتقييمه ومدي تحقيقه لأغراضه، ووضع استراتيجية الصندوق ورسم السياسات المستقبلية وتطبيق قواعد وآليات الحوكمه والنظر في التقرير السنوي المقدم من مجلس الإدارة وخطة العمل للسنه المالية التالية واعتماد القوائم المالية السنوية وعدد أخر من المهام التي تضمن للصندوق أداء دوره وتحقيق أهدافه وفق القانون المنظم لعمله.
Source:
MENAFN04122023000202011048ID1107528954
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.