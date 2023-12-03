((إعادة هيكلة)) بين المساهمين فى ((إم بى إس كيمالكيز)) بـ5.4 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
علمت“البورصة”، أن المساهمين الرئيسيين الألمان فى شركة إم بى إس كونستراكشن كيمالكيز أجروا عملية إعادة هيكلة على أسهم الشركة بقيمة بلغت نحو 5.4 مليار جنيه.
وأضافت المصادر، أن هيكل المساهمين لم يتغير، ولكن هى إعادة تريب داخلية بين المساهمين الألمان فى الشركة، وتولت ((الأهلى فاروس)) لتداول الأوراق المالية دور السمسار المنفذ لطرفى الصفقة البائع والمشترى.
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وشهدت سوق صفقات خارج المقصورة صفقة على أسهم الشركة بقيمة بلغت 5.4 مليار جنيه على نحو 600 ألف سهم من الشركة، دفعت ((الأهلى فاروس)) لتصدر سماسرة البورصة بنهاية تداولات يوم الأحد بقيمة تداولات تخطت 11 مليار جنيه من إجمالى التداولات، مستحوذة على 65% حصة سوقية.
وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من الحلول الكيمائية المتقدمة لصناعة البناء والتشييد، وشركة ((إم بى إس كونستراكشن كيمالكيز- إيجيبت)) إحدى الشركات التابعة لمجموعة ((إم بى إس العالمية)) وهى شركة ألمانية تقدم حلولا مختلفة من مواد البناء لعدد كبير من الدول.
وفى مايو من العام الجارى استحوذت شركة سيكا العالمية على مجموعة إم بى سى سى جروب المالكة لـ((إم بى إس العالمية)) لتصبح من ضمن علاماتها التجارية التى تستخدمها فى السوق المصرية لتقديم حلول مواد البناء الكيماوية.
ووفق بيان الشركة أنذاك فإن“سيكا” و”إم بى سى سى” سيقدمان معًا حلولا لصناعة كيماويات البناء لخدمة مدن المستقبل، عبر قنوات توزيع جديدة للوصول إلى نطاق جغرافى عالمى أكبر والذى بات جزءا من خطة أكبر لخفض الانبعاثات الكربونية.
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