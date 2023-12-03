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((إعادة هيكلة)) بين المساهمين فى ((إم بى إس كيمالكيز)) بـ5.4 مليار جنيه

12/3/2023 11:14:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) علمت“البورصة”، أن المساهمين الرئيسيين الألمان فى شركة إم بى إس كونستراكشن كيمالكيز أجروا عملية إعادة هيكلة على أسهم الشركة بقيمة بلغت نحو 5.4 مليار جنيه.

وأضافت المصادر، أن هيكل المساهمين لم يتغير، ولكن هى إعادة تريب داخلية بين المساهمين الألمان فى الشركة، وتولت ((الأهلى فاروس)) لتداول الأوراق المالية دور السمسار المنفذ لطرفى الصفقة البائع والمشترى.

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وشهدت سوق صفقات خارج المقصورة صفقة على أسهم الشركة بقيمة بلغت 5.4 مليار جنيه على نحو 600 ألف سهم من الشركة، دفعت ((الأهلى فاروس)) لتصدر سماسرة البورصة بنهاية تداولات يوم الأحد بقيمة تداولات تخطت 11 مليار جنيه من إجمالى التداولات، مستحوذة على 65% حصة سوقية.

وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من الحلول الكيمائية المتقدمة لصناعة البناء والتشييد، وشركة ((إم بى إس كونستراكشن كيمالكيز- إيجيبت)) إحدى الشركات التابعة لمجموعة ((إم بى إس العالمية)) وهى شركة ألمانية تقدم حلولا مختلفة من مواد البناء لعدد كبير من الدول.

وفى مايو من العام الجارى استحوذت شركة سيكا العالمية على مجموعة إم بى سى سى جروب المالكة لـ((إم بى إس العالمية)) لتصبح من ضمن علاماتها التجارية التى تستخدمها فى السوق المصرية لتقديم حلول مواد البناء الكيماوية.

ووفق بيان الشركة أنذاك فإن“سيكا” و”إم بى سى سى” سيقدمان معًا حلولا لصناعة كيماويات البناء لخدمة مدن المستقبل، عبر قنوات توزيع جديدة للوصول إلى نطاق جغرافى عالمى أكبر والذى بات جزءا من خطة أكبر لخفض الانبعاثات الكربونية.

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