((فيرست كوزمتكس)) تستهدف 1.2 مليار جنيه مبيعات العام المقبل

تستهدف شركة ((فيرست كوزمتكس)) الوصول بحجم مبيعاتها خلال العام المقبل لأكثر من 1.2 مليار جنيه بدعم الخطة التوسيعية التى تتبناها الشركة وعلى رأسها التوسع فى التصدير.

وقال لؤى طارق سمير، رئيس قطاع مستحضرات التجميل المتخصصة بالشركة، إن حجم المبيعات المحلية حاليًا يتجاوز 500 مليون جنيه، فى حين تبنت الشركة خطة توسيعية فى الوقت الحالى تستهدف اختراق أسواق جديدة سواء فى الخليج أو أفريقيا.

موضوعات%36 نموًا فى حصيلة“القيمة المضافة” على الواردات أول 5 شهور من السنة المالية الحالية “مناحل يونس” تستهدف إنتاج 100 طن من العسل العام المقبل صعود الألومنيوم والنحاس يرفع أسعار منتجات البناء والتشييد

وأضاف سمير فى تصريحات لـ((البورصة))، تخطط الشركة للتواجد فى السوق النيجيرى، والكيني، بعد دخول السعودية، والإمارات، بهدف توفير سيولة من العملة الخضراء لاستيراد المواد الخام المستخدمة فى عملية التصنيع.

وتابع أن أغلب المواد الخام التى يتم استخدامها فى منتجات الشركة إيطالية، مما دفعها لتوقيع العديد من البروتوكولات مع الشركات الإيطالية لاستيراد المواد الخام، مؤكدًا على أن الشركة تخطط لإطلاق منتجات ومستحضرات تجميل جديدة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن أزمة توفير العملة الصعبة تواجه كافة الشركات المصنعة، وأغلب الشركات تتجه للتصدير بهدف زيادة الحصيلة من الدولار، موضحًا ان الشركة بدأت التصدير خلال العام الجاري، ويمثل نحو 10% من إجالى إيراداتها.

وكشف عن أن الشركة استثمرت نحو 200 مليون جنيه محليًا بهدف إطلاق منتجات جديدة خاصة تقديم منتج مخصص للصالونات، حيث تقوم بتزويد الصالونات التجميلية بكافة الأدوات، والمستحضرات، وهو منتج تعمل عليه الشركة منذ نحو 3 سنوات.

تأسست شركة فيرست لمستحضرات التجميل فى عام 1998 بهدف استيراد منتجات العناية بالشعر ومعدات صالونات التجميل.