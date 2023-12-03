((فيرست كوزمتكس)) تستهدف 1.2 مليار جنيه مبيعات العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة ((فيرست كوزمتكس)) الوصول بحجم مبيعاتها خلال العام المقبل لأكثر من 1.2 مليار جنيه بدعم الخطة التوسيعية التى تتبناها الشركة وعلى رأسها التوسع فى التصدير.
وقال لؤى طارق سمير، رئيس قطاع مستحضرات التجميل المتخصصة بالشركة، إن حجم المبيعات المحلية حاليًا يتجاوز 500 مليون جنيه، فى حين تبنت الشركة خطة توسيعية فى الوقت الحالى تستهدف اختراق أسواق جديدة سواء فى الخليج أو أفريقيا.
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وأضاف سمير فى تصريحات لـ((البورصة))، تخطط الشركة للتواجد فى السوق النيجيرى، والكيني، بعد دخول السعودية، والإمارات، بهدف توفير سيولة من العملة الخضراء لاستيراد المواد الخام المستخدمة فى عملية التصنيع.
وتابع أن أغلب المواد الخام التى يتم استخدامها فى منتجات الشركة إيطالية، مما دفعها لتوقيع العديد من البروتوكولات مع الشركات الإيطالية لاستيراد المواد الخام، مؤكدًا على أن الشركة تخطط لإطلاق منتجات ومستحضرات تجميل جديدة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن أزمة توفير العملة الصعبة تواجه كافة الشركات المصنعة، وأغلب الشركات تتجه للتصدير بهدف زيادة الحصيلة من الدولار، موضحًا ان الشركة بدأت التصدير خلال العام الجاري، ويمثل نحو 10% من إجالى إيراداتها.
وكشف عن أن الشركة استثمرت نحو 200 مليون جنيه محليًا بهدف إطلاق منتجات جديدة خاصة تقديم منتج مخصص للصالونات، حيث تقوم بتزويد الصالونات التجميلية بكافة الأدوات، والمستحضرات، وهو منتج تعمل عليه الشركة منذ نحو 3 سنوات.
تأسست شركة فيرست لمستحضرات التجميل فى عام 1998 بهدف استيراد منتجات العناية بالشعر ومعدات صالونات التجميل.
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