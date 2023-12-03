%7.4 نموًا فى الأوراق المالية بحوزة البنوك أول 8 أشهر من 2023

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت محفظة استثمارات البنوك فى الأوراق المالية إلى 4.76 تريليون جنيه مقابل 4.43 تريليون جنيه، بنهاية 2022، بحسب بيانات البنك المركزى.

وكانت استثمارات البنوك فى الأوراق المالية للقطاع الخارجى الأسرع نموًا بارتفاع قدره 28.8% لتصل إلى 51 مليار جنيه فى نهاية أغسطس من العام الجارى، مقابل 39.6 مليار جنيه، وجميعها بالعملة الأجنبية.

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واستفادت الأوراق المالية للقطاع من أثر تغير سعر الصرف الذى ارتفع من 24.8 جنيه بنهاية ديسمبر إلى 30.9 جنيه بنهاية أغسطس، إذ أنه بالدولار ارتفعت قيمة الأوراق المالية هامشيًا إلى 1.65 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار.

وارتفعت استثمارات البنوك فى الأوراق المالية للقطاع الخاص 20.4% لتصل إلى 232.2 مليار جنيه فى نهاية أغسطس من العام الجارى، مقابل 192.9 مليار جنيه نهاية ديسمبر من العام الماضى.

وتمثل الأوراق المالية للقطاع الخاص 4.87% من إجمالى الأوراق المالية، وبينها 16.2% أوراق بالعملة الأجنبية، بقيمة 37.62 مليار جنيه مقابل 25.6 مليار جنيه.

وأضاف التقرير أن قيمة الأوراق المالية فى القطاع العام 900 مليون جنيه فى نهاية أغسطس من العام الجارى، مقابل 622 مليون جنيه بارتفاع قدره 44.7% نهاية ديسمبر من العام الماضى، وجميعهم بالعملة المحلية..

وكشف“المركزى” أن قيمة الأوراق المالية فى القطاع الحكومى بلغت 4.5 تريليون جنيه فى نهاية أغسطس مقابل 4.2 تريليون بارتفاع قدره 6.8%.

ومثل القطاع الحكومى 94% من إجمالى الأوراق المالية، واستحوذت الأوراق بالعملة الأجنبية على 20.7% من الأوراق الحكومية بقيمة 928.3 مليار جنيه تعادل 30 مليار دولار.