((المصرى الأمريكى)) يفاوض شركات أجنبية لإنشاء مشروعات مشتركة فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) قال عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، إن الهيئة العامة للاستثمار تواصلت مع مجالس الأعمال الأجنبية مؤخرًا للترويج للفرص الاستثمارية فى مصر، والمجلس بدوره خاطب مجموعة من الشركات الأمريكية للاستثمار فى السوق المصرى.

أضاف مهنا لـ“البورصة” أن الشركات الأمريكية تراقب بشكل مستمر التطورات التى طرأت على منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذى عطل تدفق الكثير من الاستثمارات إلى المنطقة وفى المقدمة مصر، لذلك فإن تحسن الأوضاع على المدى القريب سيعيد الأمور إلى طبيعتها بين القاهرة وواشنطن.

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أشار إلى أن الشركات التى يتفاوض معها المجلس تعمل فى مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والطاقة الجديدة والمتجددة وبعضها يملتك استثمارات فى مصر والبعض الآخر يدرس الاستثمار للمرة الأولى.

تابع” الإجراءات التحفيزية التى أطلقتها مصر مؤخرًا وأبرزها وثيقة سياسة ملكية الدولة ودورها فى فتح المجال أمام القطاع الخاص كان له مردود إيجابى على سمعة الاستثمار فى مصر بالأسواق الأمريكية.

وتضمنت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، تخلص الحكومة تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها فى حوالى 79 نشاطًا فى القطاعات المختلفة، والإبقاء على استثماراتها فى 45 نشاطًا مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص.

أوضح أن دخول الشركات الأمريكية إلى السوق سيدعم وفرة العملة الصعبة فى مصر ((انخفاض قيمة الجنية المصرى حفز العديد من الشركات الأجنبية على الاستثمار فى مصر، ونستغل هذا العامل فى جذب أكبر حصيلة دولارية ممكنة)).

وبلغت قيمة التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية نحو 9.1 مليار دولار خلال عام 2021، حيث تبلغ صادرات مصر إلى أمريكا نحو 3.4 مليار دولار مقابل 5.7 مليار دولار واردات مصرية من الولايات المتحدة، بحسب وحدة النظام المعمم للمزايا الأمريكى بجهاز التمثيل التجارى.

وتتضمن أهم السلع المصرية المُصدّرة لأمريكا الملابس الجاهزة والمنسوجات والحديد والصلب والسلع الغذائية والمنتجات البترولية، فيما تستورد مصر من أمريكا حبوبا ونباتات طبية وأعلاف ومراجل وآلات وأجهزة آلية ولدائن ومصنوعاتها ولحوما.

قال مهنا إن المجلس شارك فى جميع مبادرات الترويج التى أطلقتها الحكومة فى السوق الأمريكى، أبرزها“بعثة طرق الأبواب و كانت نتائجها مبشرة للغاية، خاصة أن القاهرة أصبحت حليفاً استراتيجياً لواشنطن حاليًا.

وأشار إلى أن مصر موقعة على العديد من الاتفاقيات التجارية التى تؤهلها لتوقيع اتفاقيات مماثلة لدعم التجارة مع واشنطن، وأهمها الاتفاقيات الموقعة مع بعض بلدان القارة الأفريقية مثل الكوميسا.

ويضم السوق المصرى ما يقرب من 1400شركة أمريكية يرتكز أغلبها فى القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية والإنشائية وتكنولوجيا المعلومات، بحسب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.