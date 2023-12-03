الهند تطور أنظمة مدفوعاتها الرقمية

MENAFN - Al-Borsa News) كان تطوير الهند نظام مدفوعات رقمي فائق السرعة، وتبني الخدمات المصرفية الإلكترونية في العقد السابق سببا في جعلها في طليعة خدمات الشمول المالي القائم على التكنولوجيا.

لكن التقدم السريع أيضا جعل وكالات إنفاذ القانون تعاني لمواكبة التقدم، والجهات التنظيمية تسارع لتحسين التوعية المالية.

موضوعاتجهاد أزعور يكتب: كيف يمكن للشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحقيق معالجة أفضل للتحديات المناخية؟ الغاز الطبيعى لا يعزز التحول الأخضر فى آسيا فيتنام تطرح خطة بقيمة 15.5 مليار دولار للانتقال في مجال الطاقة

وتشير أحدث البيانات إلى أن أكثر من 60% من الجرائم الإلكترونية المسجلة في 2021 والتي بلغت نحو 53 ألف جريمة ، كانت عبارة عن عمليات احتيال، وفقا للمكتب الوطني لسجلات الجرائم.

لكن المستوى الحقيقي ربما يكون أعلى بكثير، خصوصا أنه لا يتم الإبلاغ عن العديد من عمليات الاحتيال الصغيرة.

صنف بنك الاحتياطي الهندي ما يقرب من نصف عمليات الاحتيال المرتكبة، والتي تضمنت 100 ألف روبية هندية (أي ما يعادل 1200 دولار) أو أكثر في العام المالي الأخير، ضمن عمليات احتيال“البطاقات/الإنترنت”، ارتفاعًا من أعلى بقليل من الثلث في 2020-2021.

أطلقت واجهة المدفوعات الموحدة في الهند في 2016، والتي مكنت التحويلات المالية الفورية للأفراد والشركات.

كما سجلت هذه الأداة ذات الشعبية الكبيرة أكثر من 10 مليارات معاملة خلال أغسطس الماضي فقط واستخدمت على نطاق واسع المدفوعات الصغيرة للباعة في الشوارع أو الأصدقاء مثلاً.

كذلك، اكتسبت الخدمات المصرفية الرقمية زخمًا أيضًا، خصوصا بعد سحب حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بشكل مفاجئ بعض الأوراق النقدية من التداول في 2016، ما أجبر الكثيرين على فتح حسابات ليستطيعوا إيداع ما سيصبح نقدًا بلا قيمة قريبًا.

في ظل نمو واجهة المدفوعات الموحدة والمصرفية الرقمية، نما الاحتيال الإلكتروني كذلك.

عن ذلك، تقول إيمي ألام، المديرة التنفيذية لحملة التوعية المالية والشمول لدى صحيفة“فاينانشيال تايمز”، إن“نمو تكنولوجيا المدفوعات الرقمية حول العالم يعد أداة قوية لتحقيق قدر أكبر من الشمول المالي، لكن يأتي معه زيادة انكشاف على أشكال غير تقليدية من الاحتيال والسرقة”.

وتابعت:“كلما زاد وعي الناس بالمخاطر، أصبح باستطاعتهم حماية أنفسهم بشكل أفضل”.

رغم أن البنك المركزي الهندي قلل من شأن مخاطر الاحتيال لكونها تتضمن مبالغ ضئيلة أو عدد قليل من المعاملات، فإن وعي العملاء غير الكافي هو عامل مساهم أساسي يتيح الاحتيال الرقمي.

يعد الأشخاص الأكبر سنًا أو الذين يعيشون في المناطق الريفية تركيزًا خاصا للجهود التثقيفية.

يشير آخر استطلاع أجراه المركز الوطني للتوعية المالية عن التثقيف المالي في أنحاء البلاد في 2019 إن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18-29 عامًا هم أكثر مجموعة تملك معرفة مالية، علمًا بأن المشاركين من المدن سجلوا نتائج أفضل من نظرائهم في الريف.

إضافة إلى تشديد المتطلبات التنظيمية على أنظمة المدفوعات لدى البنوك، أطلق البنك المركزي عدة حملات توعية عامة متعددة القنوات، وقدم تدريبًا ماليًا رقميًا للجميع، كما يقيم أسبوعًا سنويًا للتثقيف المالي والذي عقد هذا العام تحت شعار“السلوك المالي الجيد هو ما سينقذك!”.

يذكر أيضًا أن بنك“أي سي أي سي أي” يعد واحدًا من المقرضين التجاريين الذين أطلقوا حملات عبر مقاطع فيديو وبعضها تتضمن ممثلين من بوليوود للتوعية بشأن السرقة الرقمية.