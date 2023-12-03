الغاز الطبيعى لا يعزز التحول الأخضر فى آسيا

MENAFN - Al-Borsa News) في ظل ارتفاع درجات الحرارة على مدى العقد الماضي، وما صاحبها من أحداث مناخية متطرفة وما يرتبط بها من خسائر وأضرار، أصبح النقاش حول من يجب أن يتحمل المسؤولية أكثر حدة.

تشير الدول الغنية في الشمال العالمي بأصابع الاتهام إلى الصين، التي تعد بالفعل قوة عظمى في مجال الطاقة والبلد الأكثر تلويثًا في العالم، فضلاً عن دول مثل إندونيسيا وماليزيا بسبب ممارسات إدارة الغابات التي غالبًا ما تترك أجزاء من جنوب شرق آسيا مغطاة بالضباب الدخاني الضار.

موضوعاتجهاد أزعور يكتب: كيف يمكن للشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحقيق معالجة أفضل للتحديات المناخية؟ الهند تطور أنظمة مدفوعاتها الرقمية فيتنام تطرح خطة بقيمة 15.5 مليار دولار للانتقال في مجال الطاقة

وفي المقابل، فإن دول الجنوب العالمي واضحة في أن الغالبية العظمى من تلوث المناخ حتى الآن كان سببها الدول الصناعية الشمالية، وأنها يجب أن تتحمل المسؤولية عن معالجة المشكلة.

والأمر الذي يخفف من جراحها حقيقة أن الدول الغنية جمعت ثرواتها من خلال استغلال مصادر الطاقة والموارد الطبيعية الموجودة في الجنوب العالمي، لكن يبدو الآن أنها تريد جعل هذه الموارد محظورة على البلدان النامية.

من المتوقع أن ينمو عدد من الاقتصادات الناشئة بشكل كبير خلال الأعوام السبعة المقبلة.

وتعد فيتنام مثالاً على ذلك، إذ يُتوقع ارتفاع ناتجها المحلي الإجمالي السنوي من 327 مليار دولار هذا العام إلى 760 مليار دولار بحلول عام 2030.

لا شك أن البلدان الآسيوية ستحتاج إلى الطاقة لتعزيز هذا التطور، لكن في ظل انحدار مستوى استخدام الفحم بشكل حتمي، تتجه العديد من الاقتصادات إلى الغاز الطبيعي المسال كوقود انتقالي مفضل.

شهد الطلب على الغاز الطبيعي المسال نمواً هائلاً في جميع أنحاء المنطقة، وأصبحت اليابان أكبر مستورد للوقود في العالم خلال العام الماضي، إذ استوردت ما قيمته 98.3 مليار متر مكعب.

تشير التوقعات إلى أن جنوب شرق آسيا سيتضاعف استخدامه للغاز الطبيعي المسال أربع مرات في غضون عشرة أعوام، وهذا من شأنه أن يرفع حصة المنطقة من الاستهلاك العالمي إلى 12%.

ويمكن أن يحترق الغاز الطبيعي المسال بشكل أنظف من الفحم، لكنه لا يزال مصدر طاقة كثيف الانبعاثات، لذا يتعين على الحكومات وضع خطاً رفيعاً بين الفرص الاقتصادية وحق المواطنين في مناخ صحي وآمن.

يذكر أن التوقعات ليست جيدة، إذ يُظهر تحليل أجرته مجموعة الأبحاث“كلايمت أكشن تراكر” أنه لا توجد دولة واحدة تسير على المسار الصحيح فيما يتعلق بمساهماتها في الحد من الاحتباس الحراري العالمي والذي ينبغي ألا يتجاوز 1.5 درجة مئوية.

وفي العموم، يتجه العالم نحو ارتفاع كارثي في درجات الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية هذا القرن.

هذا الواقع يدعم الدافع الذي يقوده العديد من صناع السياسات للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، لكن البعض يزعمون أن التركيز لابد أن يكون على تكييف حرق الوقود الأحفوري مع استخدام تكنولوجيات احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون المنبعث.

في كلتا الحالتين، ثمة شيء واحد مؤكد، وهو أنه لن يكون من المجدي سياسياً أو على المستوى السمعي أو التجاري إطلاق ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري دون إتباع شكل من أشكال التخفيض، وهذا أمر ممكن تحقيقه بشكل أكثر مما يبدو بفضل الآلية القائمة منذ أكثر من 25 عامًا، وهي أسواق الكربون.

أنشئت أسواق الكربون لأول مرة كجزء من بروتوكول كيوتو لعام 1997، والتي تسمح للشركات بالتعويض عن انبعاثات الكربون التي لا تستطيع إزالتها بشكل مباشر من سلاسل القيمة الخاصة بها.

وبهذه الطريقة، تدفع الشركات تعويضات لكوكب الأرض عن الكربون الذي تستمر في إطلاقه أثناء عملها على إزالة الكربون من عملياتها.

هذا التعويض، والذي يأتي في هيئة أرصدة الكربون المشتراة، يتم توجيهه إلى المشاريع، والتي يقع المئات منها في مختلف أنحاء آسيا، التي أثبتت قدرتها على إزالة أو منع انبعاثات الكربون.

فعندما تشتري الشركة الائتمان، فإنه يصبح بمثابة تعويض للكربون.

بدأ تطبيق تعويض الكربون في الغاز الطبيعي المسال عام 2019 عندما استلمت شركتي“طوكيو غاز” و“جي إس إنرجي” أولى الشحنات المحايدة للكربون من شركة“شل”، إذ جُمع الغاز مع الاعتمادات المتعلقة بمشاريع متعددة، كما تهدف إندونيسيا إلى إزالة أكبر قدر من ثاني أكسيد الكربون مثل ذلك الناتج خلال“دورة حياة” الشحنة.

وفي ظل الارتفاع المتوقع في الطلب على الغاز الطبيعي المسال وتزايد الضغوط لتعزيز العمل المناخي والطموح، فمن المرجح نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال، لأنه إذا كان سيُسوق للغاز بشكل موثوق كوقود انتقالي، فيجب تخفيف تأثيره المناخي.

ولا شك أن موازنة الانبعاثات الصادرة عن كل شحنة من الغاز الطبيعي المسال ستكون خطوة إيجابية في انتقال اقتصادات آسيا نحو مستقبل مستدام ومزدهر، ومن شأنها تخفيف الاحتكاك بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على سلامة المناخ.

تحقيق هذه الغاية سيتطلب مصدراً ملموساً بشكل أقل للطاقة لكنه لا يقل أهمية، ألا وهو الإبداع والبصيرة لدى زعماء السياسة ورجال الأعمال في آسيا.