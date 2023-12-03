جهاد أزعور يكتب: كيف يمكن للشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحقيق معالجة أفضل للتحديات المناخية؟

MENAFN - Al-Borsa News) تواجه منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى واقعا بيئيا أليما. إذ ارتفعت درجات الحرارة بسرعة بلغت ضعف المتوسط العالمي، وازدادت ندرة هطول الأمطار وتراجعت إمكانية التنبؤ بها. وتقع الآثار على الدول الهشة أكثر من غيرها كما أن هناك احتمالات بتفاقم الصراعات. ومن المتوقع أن الآثار السلبية لذلك على الشعوب والاقتصادات ستزداد سوءا.

ويوفر مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ أو COP28، الذي يُعقد هذا الأسبوع، منتدى لمناقشة السياسات اللازمة لتجنب حدوث مزيد من التغير المناخي المربك. ويأتي انعقاده في وقت حيوي: فيشير تحليل أجريناه حديثا إلى أن خفض الانبعاثات في ظل الالتزامات العالمية الراهنة لن يتجاوز 11% بحلول نهاية هذا العقد، أي أقل بكثير من النسبة اللازمة التي تتراوح بين 25% و50% لتحقيق أهداف“اتفاقية باريس”. وجميع البلدان يجب أن تبذل جهودا أكبر.

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تأثير مدمر واضطراب اقتصادي

من الفيضانات المدمرة في ليبيا وباكستان إلى الجفاف في الصومال، يتضح التأثير بعيد المدى لتغير المناخ. وبدأت درجات الحرارة غير المسبوقة وسط موجات القيظ ، تصبح وضعا جديدا معتادا.

كما أن موجات الجفاف تُعَرِّضُ الأراضي الزراعية للظمأ والأنهار للنضوب، والرياح العاتية تهز أرجاء المناطق الساحلية.

وإضافة إلى الخسائر البشرية، فإن لتغير المناخ تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة. وعلى مدار العقود الثلاثة الماضية، أدت الأنماط المتغيرة لدرجات الحرارة وسقوط الأمطار إلى تآكل متوسط الدخل الفردي وإحداث تغيير كبير في التكوين القطاعي للناتج والوظائف. وبينما نرى هذا النمط آخذا في الظهور في كل أنحاء العالم، إلا أنه يصدُق بصفة خاصة على منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

أضرار الكوارث الطبيعية

معظم البلدان في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عانت من أضرار جسيمة ناجمة عن كوارث طبيعية. (الحد الأقصى للضرر الناجم عن كوارث طبيعية، 1960–2022، % من إجمالي الناتج المحلي)

وتبين من دراسة أجراها صندوق النقد الدولي مؤخرا ، أن الاضطرابات الاقتصادية الأساسية الناجمة عن تغير المناخ لا تهدد الأمن الغذائي فحسب وإنما هي أيضا تضعف الصحة العامة، مع ما لها من تأثير تعاقبي على الفقر وعدم المساواة والنزوح والاستقرار السياسي وحتى الصراعات. وكانت الكوارث المناخية فيما مضى قد أفضت إلى خسائر دائمة من تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5,5% في آسيا الوسطى و1,1% في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولن نشهد إلا زيادة في معدل تكرار هذه الكوارث.

وهذه الآثار المناخية واضحة بصفة خاصة في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، والتي تزيد معاناتها من خسائر الناتج بمقدار أربعة أضعاف في أعقاب الصدمات الجوية المرتبطة بتغير المناخ، مما يعقد حالة الهشاشة التي تعيشها بالفعل.

تكاليف الظروف الجوية المتطرفة

الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات تتكبد خسائر أكبر بمقدار أربعة أضعاف عقب وقوع كارثة مناخية.

وتبين أزمات النزوح بسبب المناخ، مثلما هو الحال في الصومال، العواقب المدمرة والخسائر الإنسانية التي يسببها تغير المناخ، ولا سيما في البلدان والمناطق الضعيفة. وتغير المناخ يمكن أن يجعل الصراعات فتاكة بشكل أكبر.

أولويات السياسات

لا بد من اتخاذ إجراءات لمواجهة تغير المناخ في بدايته. وبالتالي، يجب على الحكومات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن تكثف أهدافها للتكيف مع تغير المناخ وخفض مساهمتها في الاحترار العالمي على حد سواء. ووفق أحدث دراسات أجراها صندوق النقد الدولي عن التكيف وتخفيف الآثار، يتعين استثمار ما يصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي سنويا لتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ بالقدر الكافي وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول 2030.

ووسط أجواء ارتفاع تكاليف الاقتراض والقيود الفعلية على صلاحيات الإنفاق الحكومي، يكتسب جذب مزيد من التمويل الخاص أهمية بالغة في سد الفجوات التمويلية. ويمكن كذلك المساعدة على تخفيف أعباء التمويل وإرسال إشارات أوضح للمستثمرين باتخاذ تدابير مثل التعجيل بإصلاح دعم الوقود وضرائب الكربون، وغيرها من القواعد التنظيمية المتعلقة بالمناخ.

والأنباء السارة ، أن ثمة كثير من البلدان في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى التي تتخذ بالفعل خطوات تهدف إلى تخفيف الآثار المدمرة لتغير المناخ. فعلى سبيل المثال، قام كل من المغرب والأردن وتونس بتحسين ممارسات إدارة المياه، وهو ما يساعد على تعزيز صلابتها في خضم موجات الجفاف المطولة.

وتعد البلدان العدة كذلك من أجل احتواء بصمتها الكربونية، بدءا من إصلاحات دعم الوقود الأحفوري في الأردن وحتى مشروعات الطاقة الشمسية في الإمارات العربية المتحدة وقطر. ويلقي بحث أجراه صندوق النقد الدولي الضوء على سياسات المالية العامة التي يمكن أن تساعد البلدان في المنطقة على الوفاء بتعهداتها لتخفيف آثار تغير المناخ عن طريق تخفيض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري للفرد بما يصل إلى 7% بحلول عام 2030 والتعجيل بتنفيذ السياسات للوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050.

حصة مصادر الطاقة المتجددة مصادر الطاقة المتجددة تشكل جزءا صغيرا من مزيج الطاقة في المنطقة، غير أن عددا كبيرا من البلدان يخطط لتحقيق نمو سريع في هذا المجال. (% من مزيج الطاقة الإجمالي)

ومع ذلك، ثمة حاجة إلى إجراء مناخي أكثر طموحا بكثير في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ويجب توسيع سياسات التكيف وتخفيف آثار تغير المناخ الموضوعة حاليا على حد سواء مع العمل على تعزيزها. ويجب أن تمنح البلدان الأولوية للاستراتيجيات الشاملة التي لا تقتصر على معالجة الأزمات المباشرة وإنما هي أيضا تعد للعواقب الأطول أجلا من تغير المناخ. ويجب أن يمنح صناع السياسات الأولوية للاستثمار في إجراءات“لا تبعث على الندم” مثل البنية التحتية والزراعة القادرتين على تحمل تغير المناخ، فضلا على إدارة مخاطر الكوارث، والحماية الاجتماعية.

إدارة المفاضلات

مع هذا، فإن خيارات السياسات غالبا ما تتطلب مفاضلات اقتصادية. وتخفيض دعم الوقود أو وضع سعر لانبعاثات الكربون، على سبيل المثال، يبشر بتحقيق مكاسب على المدى الطويل لكنه قد يرفع تكاليف التحول على المدى القصير نتيجة للتحولات الكبيرة في السلوك الاقتصادي.

وربما كان من الأسهل في الأجل القصير تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة من خلال زيادة الإنفاق الحكومي وتوفير الدعم – مثل تطوير أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في المملكة العربية السعودية، بقيادة صندوق ثروتها السيادية. ومع هذا، سوف يجعل ذلك عملية تحول نظام الطاقة أعلى تكلفة بوجه عام، لأنه لن يحقق الكفاءة الاقتصادية التي تنتج عن تسعير الكربون. ولهذه الأسباب، ينبغي أن يتوصل صناع السياسات إلى مزيج السياسات الذي يوازن بين هذه المفاضلات.

وفي نهاية المطاف، فإن اتخاذ مزيد من الإجراءات يقتضي الحصول على مزيد من الدعم متعدد الأطراف. ويمكن أن يساعد ذلك في الحفز على اتخاذ إجراء حيث تكون الحاجة ماسة إلى ذلك، ونقل المعرفة الفنية القيمة وتبادل الخبرات في مجال السياسات، وتحفيز مصادر التمويل الأخرى لتلبية الاحتياجات التمويلية الكبيرة في المنطقة بغرض التكيف وتخفيف آثار تغير المناخ – وتكتسب كلها أهمية خاصة في البلدان منخفضة الدخل والبلدان في الشريحة الأدنى من فئة الدخل المتوسط.

وسيساعد تسهيل الصلابة والاستدامة في صندوق النقد الدولي على معالجة مواطن التعرض لصدمات تغير المناخ. ومن الأمثلة على ذلك في المنطقة برنامج مواجهة تغير المناخ في ظل“تسهيل الصلابة والاستدامة” مع المغرب بقيمة 1.3 مليار دولار.

غير أن حجم التحدي يعني أن المبادرات العالمية والإقليمية مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28) ستظل أداة فعالة في تعزيز التعاون عبر الحدود وتشجيع تمويل القطاع الخاص للعمل المناخي. وينبغي أن يشمل ذلك ضمان توفير مزيد من التمويل للعمل المناخي في أشد البلدان تعرضا للمخاطر.

بقلم:

جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي

حسن دودو، اقتصادي في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي

لينج زو، اقتصادي في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي

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