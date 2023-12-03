%36 نموًا فى حصيلة القيمة المضافة على الواردات أول 5 شهور من السنة المالية الحالية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة على الواردات أول 5 شهور من العام المالى الحالى بنحو 36% مقابل نفس الفترة فى العام المالى 2022-2023.

وقال مسئول حكومى لـ”البورصة” إن حصيلة ضريبة القيمة المضافة على الواردات سجلت أكثر من 73 مليار جنيه منذ بداية العام المالى الحالى فى يوليو وحتى نهاية نوفمبر مقارنة مع 53.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة فى العام المالى السابق.

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وتستهدف وزارة المالية 187.8 مليار جنيه حصيلة ضرائب قيمة مضافة على البضائع المستوردة فى موازنة العام المالى الحالى.

وضريبة القيمة المضافة نوع من الضرائب غير المباشرة، يتحمل المستهلك النهائى للسلعة أو الخدمة قيمتها، وتنحصر مهمة التاجر أو مقدم الخدمة فى تحصيلها من المستهلك.

وتراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار مرتين خلال العام المالى الماضى، كانت إحداهما فى النصف الثانى من العام.

وأضاف المصدر لـ”البورصة” أن وزارة المالية تعمل على تنمية الموارد الضريبية من خلال الميكنة الشاملة، وتطوير نظم العمل بمصلحة الضرائب المصرية، مع استكمال مشروعى الفاتورة والإيصال الإلكترونيان، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع وتقديم حوافز للاقتصاد غير الرسمى للدخول فى المنظومة الضريبية.

وقامت الوزارة فى وقت سابق بتعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى، بحيث يقدم المنتِج الصناعى للجمرك المختص مستندًا معتمدًا من الجهة الفنية المختصة، بأن تلك الآلات والمعدات واردة من الخارج أو مشتراة من السوق المحلية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية،

ويكون تعليق أداء الضريبة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو الشراء من السوق المحلية، بالإضافة إلى عدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، حيث يخضع للضريبة بسعر ((صفر)) ما تستورده من السوق المحلية مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن.