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فرنسا منفذ هجوم السكين والمطرقة قرب برج إيفل بايع داعش

12/3/2023 11:03:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مثل منفذ هجوم بالسكين والمطرقة وقع قرب برج إيفل في باريس أمام المحققين، غداة اعتداء أسفر عن مقتل سائح شاب وجرح اثنين آخرين.
وأوقف المهاجم، ويدعى أرمان راجابور مياندواب وهو فرنسي يبلغ 26 عاما مولود لأبوين إيرانيين، بعيد الاعتداء وأودع الحبس الاحتياطي.
وقال المدعي العام لمكافحة الإرهاب جان-فرنسوا ريكار، المكلف بالتحقيق خلال مؤتمر صحافي، إن منفذ الهجوم بايع تنظيم «داعش» ووالدته أبلغت عن قلقها من تصرفاته.
وترأست رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن اجتماعا أمنيا، حيث أكدت أن البلاد «لن تستسلم للإرهاب».
ووقع الأحداث مساء يوم السبت في الموقع السياحي القريب من جسر يربط بين ضفتي نهر السين.
وفي بادئ الأمر، طعن المهاجم سائحا يبلغ 23 عاما يحمل الجنسيتين الألمانية والفلبينية، ومن ثم هاجم رجلين آخرين بمطرقة ما أدى إلى إصابتهما بجروح طفيفة وهما فرنسي يبلغ 60 عاما وبريطاني يبلغ 66 عاما واصيب في عينه، بحسب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.
ونددت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بالواقعة التي وصفتها بأنها «جريمة شنيعة».
وتم تداول تسجيل فيديو من دون صوت على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر شرطيين بصدد اعتقال رجل يرتدي ملابس سوداء ووجه مخفي جزئيا، ثم يتراجع للابتعاد عنهم في الشارع ملوحا بمطرقة.
وقال رئيس بلدية الدائرة 15 في العاصمة الفرنسية فيليب غوجون، في تصريح لـ «فرانس برس»، إن المهاجم قال للشرطيين لدى محاولتهم اعتقاله إنه يحمل حزاما ناسفا، لكنه لم يكن كذلك.
والمشتبه به معروف بتطرفه ومعاناته اضطرابات، وقد ردد «الله أكبر» عند حصول الوقائع، وفقا لمصدر في الشرطة.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن المهاجم قال لعناصر الشرطة الذين اعتقلوه إنه «لم يعد يمكنه تحمل موت المسلمين في أفغانستان وفلسطين»، وإن فرنسا «متواطئة في ما تفعله إسرائيل» في قطاع غزة.
وأوضح وزير الصحة أوريليان روسو أن المهاجم أخضع «لمتابعة» نفسية من دون أن يدخل المستشفى.
وكان أرمان راجابور مياندواب يعيش مع والديه في منطقة إيسون وفقا لوزير الداخلية، وقد نشر شريط فيديو على الشبكات الاجتماعية أعلن فيه مسؤوليته عن هجومه، حسبما أكدت مصادر شرطية وأمنية لـ «فرانس برس». وفي الفيديو، يتحدث المهاجم عن «الأحداث الجارية، وعن الحكومة ومقتل مسلمين أبرياء»، حسب مصدر أمني.

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