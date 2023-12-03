-->

Monday, 04 December 2023 10:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كامكو إنفست 45 5 مليار دولار سيولة بورصات الخليج خلال نوفمبر

12/3/2023 11:03:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست حول أداء البورصات الخليجية خلال نوفمبر الماضي، إن مؤشر أسواق الأوراق المالية الخليجية نجح في تسجيل أول مكاسب له منذ أربعة أشهر بعد أن سجلت المؤشرات العامة لكل البورصات الخليجية نموا خلال الشهر.
وقد بلغت السيولة المتدفقة إلى بورصات الخليج خلال نوفمبر الماضي نحو 45.49 مليار دولار، فيما بلغت القيمة الرأسمالية لهذه الأسواق مجتمعة نحو 4.3 تريليونات دولار، وكانت بورصة قطر هي الأفضل أداء على مستوى البورصات الخليجية بتسجيلها نموا بلغت نسبته 5.4%، تبعها كل من السعودية ودبي بمكاسب بلغت نسبتها 4.6% و3%، على التوالي.
وارتفع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 5.2% في شهر نوفمبر 2023 بدعم رئيسي من معنويات التفاؤل التي عمت الأسواق العالمية على خلفية توقعات أن تكون أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها بالفعل وإمكانية قيام البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة العام المقبل، على الأرجح خلال النصف الثاني من العام.
وأدت تلك المكاسب الشهرية إلى خفض معدل تراجع أداء البورصات الخليجية منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه إلى 2.4%، حيث لاتزال أربعة من أصل سبعة مؤشرات خليجية في المنطقة الحمراء، في حين سجلت دبي، تليها السعودية، مكاسب ملحوظة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه بنسبة 19.7% و6.7%، على التوالي.
بورصة الكويت
وفي الكويت، تمكنت البورصة من العودة مجددا لتسجيل مكاسب، إذ نجحت كل المؤشرات الأربعة الرئيسية في تسجيل نمو خلال نوفمبر 2023، وانعكست تلك المكاسب بصورة أوضح على أداء الأسهم الكبرى، إذ تفوق مؤشر السوق الأول على المؤشرات الأخرى على مستوى البورصة بتسجيله نموا بنسبة 2.1% لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 7.291.7 نقطة.
وشهد مؤشر السوق الرئيسي 50 نموا شهريا بمعدل أقل قليلا بنسبة 1.6%، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.1%. من جهة أخرى، ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.9% على أساس شهري لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 6.653.84 نقطة.
وفيما يتعلق بالأداء منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه، اكتسى كل المؤشرات القطاعية لبورصة الكويت باللون الأحمر في ظل انخفاض مؤشر السوق الأول بنسبة 10.2%، يليه تسجيل مؤشر السوق العام لخسائر بنسبة 8.8%، كما انخفض كل من مؤشر الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 6.3% و2.6%، على التوالي.
السوق السعودي
بعد التراجع الذي شهدته السوق المالية السعودية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، سجل المؤشر العام للبورصة السعودية ثاني أفضل أداء شهريا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر 2023. ونجح المؤشر في اختراق الحاجز النفسي المهم البالغ 11 ألف نقطة لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 11.177.5 نقطة، محققا مكاسب شهرية بنسبة 4.6%. وكان أداء المؤشر مدعوما بعدد من العوامل المختلفة التي شملت ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في البورصة السعودية في الربع الثالث من العام 2023، في حين ساهم ارتفاع أسواق الأسهم العالمية في توفير دعم إضافي. وأدى الأداء الشهري إلى دفع مكاسب المؤشر العام منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه داخل المنطقة الإيجابية، ليسجل بذلك نموا بنسبة 6.7% ويحتل المركز الثاني كأعلى المعدلات المسجلة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
الإمارات
بعد شهرين متتاليين من تسجيل سوق أبوظبي للأوراق المالية لخسائر متواصلة، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي بنسبة 2.3% في نوفمبر 2023، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 9.559.27 نقطة. وساهمت تلك المكاسب في تقليص الخسائر للمؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل بذلك إلى -6.4% بنهاية الشهر. وعلى صعيد الأداء القطاعي، سجلت 8 من أصل 10مؤشرات قطاعية مكاسب خلال الشهر.
وفي دبي، سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي ثالث أكبر مكسب شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر 2023. وشهد المؤشر ارتفاعا بنسبة 3.0% خلال الشهر لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 3.992.36 نقطة، بعد أن تعافى من أول تراجع (-6.9%) يسجله منذ ستة أشهر في أكتوبر 2023. وكان أداء المؤشرات القطاعية متوازنا بين قطاعات رابحة وأخرى متراجعة خلال الشهر، إذ سجلت أربعة من مؤشرات القطاعات الثمانية مكاسب شهرية خلال الشهر، فيما تراجع أداء مؤشرات القطاعات الأربعة المتبقية.
قطر
بعد أن شهدت بورصة قطر أعلى معدل تراجع لها في تسعة أشهر خلال شهر أكتوبر 2023، سجلت البورصة أعلى معدل نمو شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر 2023. وكسر مؤشر بورصة قطر 20 الحاجز النفسي المهم البالغ 10 آلاف نقطة وأنهى تداولات الشهر مغلقا عند 10.041.7 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 5.4%. وارتفع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بنسبة 4.9% خلال الشهر، مما يشير إلى توزيع اهتمام المستثمرين على مختلف قطاعات السوق.
البحرين
سجل المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.5% في نوفمبر 2023، وأنهى تداولات الشهر مغلقا عند 1.939.77 نقطة، ليسجل بذلك أول نمو له بعد ثلاثة أشهر من التراجع المتواصل. ونتيجة لذلك، حقق المؤشر مكاسب أعلى قليلا على صعيد الأداء منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه بنسبة 2.3%. وعلى صعيد الأداء القطاعي، رجحت كفة القطاعات الرابحة، بعد أن سجلت ستة من أصل سبعة مؤشرات قطاعية نموا في نوفمبر 2023.
عمان
ارتفع مؤشر سوق مسقط 30 بنسبة 2.5% بنهاية نوفمبر 2023 وأنهى تداولات الشهر مغلقا عند 4.658.15 نقطة، ليسجل بذلك أول مكاسب شهرية بعد تراجعه على مدار شهرين متتاليين. وعلى صعيد الأداء القطاعي، سجلت مؤشرات القطاعات الثلاثة في البورصة نموا واسع النطاق في نوفمبر 2023.

MENAFN03122023000130011022ID1107528917

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث