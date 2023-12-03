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المركزي 62 فرعا مصرفيا بالكويت مجهزا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

12/3/2023 11:03:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار سعي بنك الكويت المركزي إلى تعزيز الشمول المالي، يواصل البنك اهتمامه بعملاء القطاع المصرفي من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الخدمات المصرفية والمالية لهم بما يناسب احتياجاتهم، من خلال تعليماته الرقابية إلى البنوك الكويتية، ومتابعته المستمرة لما تقدمه البنوك من خدمات لهذه الشريحة.
جاء ذلك في بيان لبنك الكويت المركزي احتفاء باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، حيث أشار البيان إلى أن تعليمات «المركزي» إلى الجهاز المصرفي قادت نحو توفير الخدمات المصرفية المختلفة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وقدمت تلك الخدمات من خلال 62 فرعا مجهزا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، تضم 417 موظفا مدربا على لغة الإشارة، إضافة إلى 67 صرافا آليا مجهزا لخدمة هذه الشريحة من العملاء.
ويذكر أن بنك الكويت المركزي أصدر في منتصف 2015 تعليمات بشأن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار ما يوليه بنك الكويت المركزي من اهتمام بالغ بكل فئات وشرائح المجتمع لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة من عملاء القطاع المصرفي وحرصا على تذليل كل العقبات التي تحول دون إتاحة الخدمات المصرفية والمالية أمامهم.
وتلزم تعليمات «المركزي» البنوك بتحديد فرع واحد على الأقل بكل محافظة لتقديم الخدمات المصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب العمل الاعتيادي للفرع، على أن يخصص كل بنك في هذا الفرع صرافا آليا واحدا - على الأقل - مزودا بنظام صوتي ولوحة مفاتيح (Braille)، وأن يقوم البنك بتدريب بعض موظفيه على لغة الإشارة أو تعيين مختصين بهذه اللغة في الفرع.
كما تتضمن التعليمات ضرورة تسهيل وصول مستخدمي الكراسي المتحركة إلى أجهزة السحب الآلي، بالإضافة إلى مراعاة أن تكون كشوف الحسابات والإشعارات المرسلة للعملاء المكفوفين مطبوعة وفقا لطريقة (Braille).
علاوة على استخدام البرامج التكنولوجية الحديثة والآمنة مثل قارئات الشاشة والبصمات الإلكترونية وبرامج الهواتف المحمولة لمساعدتهم على إجراء المعاملات المصرفية من خلالها أخذا بالاعتبار المتطلبات الأمنية في إدارة الحساب، وإبلاغ العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة عن جميع الحقوق والالتزامات والمخاطر والمتطلبات الخاصة قبل تقديم أي خدمات مصرفية لهم، وذلك بوسائل ملائمة لأوضاعهم.
واختتم البنك المركزي بيانه بالتأكيد على عنايته وحرصه على حصول عملاء القطاع المصرفي من ذوي الاحتياجات الخاصة على جميع الخدمات المالية والمصرفية بما يناسب احتياجاتهم ويحمي حقوقهم، مؤكدا متابعة البنك المركزي الحثيثة لالتزام البنوك الكويتية بتعليماته الصادرة في هذا الشأن.

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