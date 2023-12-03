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البترول الكويتية تعلن أسعار الغاز المسال لشهر ديسمبر الجاري

12/3/2023 11:03:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مؤسسة البترول الكويتية الأسعار الجديدة لغاز البترول المسال (البروبان والبيوتان) لشهر ديسمبر الجاري.
وقالت المؤسسة إن الطن المتري الواحد من غاز البروبان سيباع بـ 610 دولارات خلال ديسمبر الجاري، في حين سيباع الطن المتري الواحد من غاز البيوتان بـ 620 دولارا.
ويستخدم غازا البترول المسال البروبان والبيوتان في صناعة البتروكيماويات، إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود الطبخ والتدفئة وغيرها من الاستخدامات.
وتتأثر أسعار الغاز المسال بأسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا وانخفاضا باعتبارها محددا رئيسيا لأسعار هذه المواد إضافة إلى تأثرها بقوى العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى.

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