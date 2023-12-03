اكتمال تشغيل مصفاة الزور بطاقة 615 ألف برميل يوميا



وليد البدر: مشروع المصفاة من المشاريع الضخمة عالمياً.. وتم تنفيذه من خلال 5 حزم علي العجمي: «الزور» حققت نجاحات كبيرة ومتلاحقة.. كمزود رئيسي للإمدادات النفطية

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) عن استكمال تشغيل وحدات مصفاة الزور الثالثة والأخيرة في مجمع الزور البترولي بنجاح وبصورة آمنة، محققة بذلك إنجازا تاريخيا يضاف إلى سجلها الحافل بالنجاحات، وقد حققت أحد أهم أهداف استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها 2040 في الوصول إلى الطاقة التكريرية القصوى للمصفاة والتي تبلغ 615 ألف برميل في اليوم. ويعد تشغيل مصفاة الزور استكمالا لتنفيذ أحد أهم محاور عمل برنامج الحكومة التنموية، حيث سيسهم المشروع في تعزيز القدرات الإنتاجية لقطاع النفط والغاز في البلاد، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين الكويتيين، ودعم الاقتصاد الوطني. كما يمثل علامة بارزة في مسيرة الشركة التي خاضت تجربة غير مسبوقة بتنفيذ هذا المشروع الضخم على المستويين المحلي والعالمي، حيث أصبحت مصفاة الزور أكبر منشأة تكرير في العالم يتم بناؤها على مرحلة واحدة، وقد احتلت المرتبة السابعة عالميا ضمن قائمة أكبر 10 مصافي نفط في العالم من قبل تقرير المسح العالمي للتكرير. واحتفالا بتحقيق هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) وليد البدر: «نتشرف بأن نهدي هذا الإنجاز الوطني الكبير إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وللشعب الكويتي، حيث إن استكمال تشغيل المصفاة الثالثة يأتي تتويجا لسنوات من العمل الدؤوب من قبل جميع العاملين في الشركة، ويعد إنجازا استراتيجيا للكويت وللقطاع النفطي بشكل خاص، نظرا للدور الكبير والمحوري المنوط بها في رسم مستقبل الصناعة النفطية للكويت». وأضاف أن تشغيل المصفاة الثالثة تم بصورة ناجحة وآمنة بسواعد وطنية ووفق الخطة الموضوعة، وأنها سترفع القدرة التكريرية الإنتاجية للمصفاة من 410 إلى 615 ألف برميل يوميا من النفط الكويتي للتصدير (KEC).وأشار إلى أن النجاحات توالت بتزويد محطات إنتاج الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في جنوب وشمال البلاد بزيت الوقود منخفض الكبريت، مؤكدا حرص البترولية المتكاملة القوي على الحفاظ على بيئة الكويت وتقليل نسبة الانبعاثات الكبريتية ورفع جودة الهواء. وأكد البدر أن مشروع مصفاة الزور يعتبر من المشاريع الضخمة التي نفذت على مستوى العالم، وأنه تم تنفيذه من خلال خمس حزم نفذت من قبل تحالفات مقاولين عالميين. من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات مصفاة الزور علي العجمي إن مصفاة الزور حققت مجموعة كبيرة ومتلاحقة من النجاحات، حيث بدأت التشغيل التجاري للمصفاة الأولى في نوفمبر 2022، وتم تصدير عدد من الشحنات التجارية من الكيروسين والنافثا البتروكيماوي ووقود الطائرات عالي الجودة، وكذلك زيت الوقود المنخفض الكبريت والديزل المنخفض جدا بالكبريت إلى الأسواق العالمية. وأضاف أن الشركة حققت سبقا على الصعيد المحلي، حيث تم تصدير أول وأكبر شحنة للديزل المطور منخفض الكبريت إلى السوق الأوروبي، مما عزز من مكانة مصفاة الزور كمزود رئيسي للإمدادات المستدامة من المنتجات النفطية إلى الأسواق العالمية الآسيوية والأوروبية.وأشاد العجمي بكل الجهود الكبيرة التي قامت بها جميع فرق العمل في مصفاة الزور لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي، مؤكدا أنه ثمرة جهود مخلصة من قبل مؤسسة البترول الكويتية والشركات الزميلة، فضلا عن تكاتف جميع العاملين كافة في البترولية المتكاملة. ولفت إلى أن هذا الإنجاز يعكس العزيمة القوية في المضي قدما نحو رسم مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ويشكل دافعا قويا لاستكمال باقي مشاريع مجمع الزور النفطي من خلال استكمال دراسة مشروع البتروكيماويات المتكامل لتحقيق رؤية البترولية المتكاملة للتكامل.