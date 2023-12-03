بيتك يشارك في مؤتمر المناخ COP28

يوسف الرويح: «بيتك» ينهض بدور اجتماعي بارز ويسهم في تعزيز مفهوم «التنمية المستدامة»





يشارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في فعاليات قمة «COP28» الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، المنعقدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي بمشاركة نحو 70 ألف شخص من 198 دولة، ضمن إطار التزامه بدعم المبادرات الخاصة بالاستدامة ومواجهة تداعيات التغير المناخي وتعزيز دور التمويل الأخضر في الاستدامة.وتشهد قمة «COP28» مشاركة رؤساء وقادة الدول وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين من المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص للمشاركة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» للمساهمة في خلق فرص للتحولات الخضراء والمستدامة.التمويل الإسلاميوفي هذا السياق، أشار نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك» يوسف الرويح، إلى أن مشاركة «بيتك» في قمة المناخ «COP28» تؤكد على أهمية دور صناعة التمويل الإسلامي في الاستدامة.وأضاف أن التمويل المستدام يعطي الأولوية للأعمال التي تساعد البيئة، مع مراعاة المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG»، مشيرا إلى أن مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي ينفذها البنك تتماشى مع معايير الـ «ESG» وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «SDGs».ولفت الرويح إلى أن «بيتك» ينهض بدور اجتماعي بارز، ويسهم في تعزيز مفهوم «التنمية المستدامة»، ويمضي قدما في دمج عناصر الاستدامة في مختلف أعماله التشغيلية، مؤكدا أن الاستدامة باتت أساسية في مختلف عناصر استراتيجية «بيتك».المنطقة الخضراءوأوضح أن «بيتك» يتواجد في المنطقة الخضراء من خلال جناح خاص ويشارك بالعديد من الفعاليات، حيث ينظم «بيتك» بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، سلسلة «COP-Talk» والتي تهدف إلى تعزيز الحوار والجهود التعاونية بشأن تغير المناخ والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، مع التركيز بشكل خاص على دور القطاع الخاص والتمويل الأخضر في دعم أجندة الأمم المتحدة 2030.وأشار الى أن سلسلة «COP-Talk» تهدف إلى تسليط الضوء على مساهمة مبادئ التمويل الإسلامي في أهداف الاستدامة العالمية والمواءمة معها.مشاركة في جلسات نقاشية في مجال الاستدامةوأوضح الرويح أن «بيتك» سيشارك في العديد من الجلسات النقاشية لبحث العديد من الموضوعات مثل: التنمية المستدامة والتمويل الإسلامي، والاستثمار والتمويل الأخضر، والابتكار المناخي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، الأطر والضوابط التنظيمية للمبادرات البيئية، وإبراز دور التعليم المالي الإسلامي في تعزيز الاستدامة داخل المجتمعات.كما سيقدم «بيتك» عرضا تقديميا في جناح الكويت في «COP28» يبرز فيه دوره الكبير في مجال الاستدامة.ولفت الرويح الى أن هذه الجلسات النقاشية تسهم في تعزيز الفهم والوعي بالتحديات والحلول المتعلقة بالمناخ، وتعزيز الشراكات والتعاون من أجل المبادرات المستدامة، وتحديد الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ للتمويل والاستثمار الأخضر، وزيادة الزخم للعمل المناخي العالمي وتطوير السياسات المتعلقة في الاستدامة.مبادرة Keep it Greenوقال الرويح إن مبادرة Keep it green الذي يندرج تحت مظلتها مختلف المبادرات والمشاريع التي تعنى بالبيئة والاستدامة، ساهمت بدعم جهود «بيتك» في تنفيذ استراتيجية الاستدامة والمحافظة على البيئة، منوها بتوقيع شراكات إستراتيجية مع جهات عدة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لدعم جهود الاستدامة في مختلف الأنشطة، وتعاون مع الهيئة العامة للبيئة لدعم جهودها في الحملات البيئية والمستدامة المختلفة، ودعم مبادرة تجميل مرافق وشوارع العاصمة بالشراكة مع محافظة العاصمة، الى جانب حملات تنظيف الشواطئ، والتعاون مع المركز العلمي، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للتعاون في مجال المحافظة على البيئة والاستدامة، وتضمن هذا التعاون سلسلة من الورش الخاصة بسبل حماية البيئة وتقنين استخدام البلاستيك.وقال إن «بيتك» أطلق مبادرة داخلية لموظفيه لنشر التوعية ولتقنين استخدام البلاستيك، حيث تم من خلالها خفض استخدام قناني المياه البلاستيكية بنسبة 78% في 6 أشهر وذلك باستبدالها بقناني مياه معدنية يعاد استخدامها.ونوه الرويح بأن «بيتك» كان أول بنك في الكويت يقدم لعملائه بطاقات مصرفية صديقة للبيئة مصنوعة من مواد معاد تدويرها بنسبة 85.5%، وهو أول بنك في الكويت يحصل على شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذهبي عن معرض KFH Auto المتوافق مع معايير الاستدامة البيئية.وأوضح أن مبادرات «بيتك» في الاستدامة تتميز بشموليتها، فهي تشمل البيئة والشباب والتعليم والصحة والرياضة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل التطوعي والجهود الإغاثية ودعم المشاريع الشبابية ودعم المبدعين والمتميزين وغير ذلك من المجالات التي تؤكد ريادة «بيتك» في مجال الاستدامة، بما يعكس مكانته كأكبر بنك في الكويت والمؤسسة المالية الإسلامية الرائدة عالميا.جوائز عالميةواختتم الرويح بالقول إن جهود «بيتك» في الاستدامة كانت محل تقدير عالمي، حيث نجح خلال 2023 في الحصول على عدة جوائز عالمية مرموقة في مجال الاستدامة، مثل جائزة «الاستدامة» على مستوى الشرق الأوسط من مجلة «إيميا فاينانس»، وجائزة أفضل بنك في الكويت للتمويل المستدام من المجلة العالمية المرموقة «غلوبل فاينانس».