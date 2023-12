بيتك يشارك في مؤتمر المناخ COP28

يوسف الرويح: «بيتك» ينهض بدور اجتماعي بارز ويسهم في تعزيز مفهوم «التنمية المستدامة»





يشارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في فعاليات قمة «COP28» الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، المنعقدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي بمشاركة نحو 70 ألف شخص من 198 دولة، ضمن إطار التزامه بدعم المبادرات الخاصة بالاستدامة ومواجهة تداعيات التغير المناخي وتعزيز دور التمويل الأخضر في الاستدامة.وتشهد قمة «COP28» مشاركة رؤساء وقادة الدول وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين من المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص للمشاركة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» للمساهمة في خلق فرص للتحولات الخضراء والمستدامة.التمويل الإسلاميوفي هذا السياق، أشار نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك» يوسف الرويح، إلى أن مشاركة «بيتك» في قمة المناخ «COP28» تؤكد على أهمية دور صناعة التمويل الإسلامي في الاستدامة.وأضاف أن التمويل المستدام يعطي الأولوية للأعمال التي تساعد البيئة، مع مراعاة المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG»، مشيرا إلى أن مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي ينفذها البنك تتماشى مع معايير الـ «ESG» وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «SDGs».ولفت الرويح إلى أن «بيتك» ينهض بدور اجتماعي بارز، ويسهم في تعزيز مفهوم «التنمية المستدامة»، ويمضي قدما في دمج عناصر الاستدامة في مختلف أعماله التشغيلية، مؤكدا أن الاستدامة باتت أساسية في مختلف عناصر استراتيجية «بيتك».المنطقة الخضراءوأوضح أن «بيتك» يتواجد في المنطقة الخضراء من خلال جناح خاص ويشارك بالعديد من الفعاليات، حيث ينظم «بيتك» بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، سلسلة «COP-Talk» والتي تهدف إلى تعزيز الحوار والجهود التعاونية بشأن تغير المناخ والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، مع التركيز بشكل خاص على دور القطاع الخاص والتمويل الأخضر في دعم أجندة الأمم المتحدة 2030.وأشار الى أن سلسلة «COP-Talk» تهدف إلى تسليط الضوء على مساهمة مبادئ التمويل الإسلامي في أهداف الاستدامة العالمية والمواءمة معها.مشاركة في جلسات نقاشية في مجال الاستدامةوأوضح الرويح أن «بيتك» سيشارك في العديد من الجلسات النقاشية لبحث العديد من الموضوعات مثل: التنمية المستدامة والتمويل الإسلامي، والاستثمار والتمويل الأخضر، والابتكار المناخي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، الأطر والضوابط التنظيمية للمبادرات البيئية، وإبراز دور التعليم المالي الإسلامي في تعزيز الاستدامة داخل المجتمعات.كما سيقدم «بيتك» عرضا تقديميا في جناح الكويت في «COP28» يبرز فيه دوره الكبير في مجال الاستدامة.ولفت الرويح الى أن هذه الجلسات النقاشية تسهم في تعزيز الفهم والوعي بالتحديات والحلول المتعلقة بالمناخ، وتعزيز الشراكات والتعاون من أجل المبادرات المستدامة، وتحديد الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ للتمويل والاستثمار الأخضر، وزيادة الزخم للعمل المناخي العالمي وتطوير السياسات المتعلقة في الاستدامة.مبادرة Keep it Greenوقال الرويح إن مبادرة Keep it green الذي يندرج تحت مظلتها مختلف المبادرات والمشاريع التي تعنى بالبيئة والاستدامة، ساهمت بدعم جهود «بيتك» في تنفيذ استراتيجية الاستدامة والمحافظة على البيئة، منوها بتوقيع شراكات إستراتيجية مع جهات عدة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لدعم جهود الاستدامة في مختلف الأنشطة، وتعاون مع الهيئة العامة للبيئة لدعم جهودها في الحملات البيئية والمستدامة المختلفة، ودعم مبادرة تجميل مرافق وشوارع العاصمة بالشراكة مع محافظة العاصمة، الى جانب حملات تنظيف الشواطئ، والتعاون مع المركز العلمي، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للتعاون في مجال المحافظة على البيئة والاستدامة، وتضمن هذا التعاون سلسلة من الورش الخاصة بسبل حماية البيئة وتقنين استخدام البلاستيك.وقال إن «بيتك» أطلق مبادرة داخلية لموظفيه لنشر التوعية ولتقنين استخدام البلاستيك، حيث تم من خلالها خفض استخدام قناني المياه البلاستيكية بنسبة 78% في 6 أشهر وذلك باستبدالها بقناني مياه معدنية يعاد استخدامها.ونوه الرويح بأن «بيتك» كان أول بنك في الكويت يقدم لعملائه بطاقات مصرفية صديقة للبيئة مصنوعة من مواد معاد تدويرها بنسبة 85.5%، وهو أول بنك في الكويت يحصل على شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذهبي عن معرض KFH Auto المتوافق مع معايير الاستدامة البيئية.وأوضح أن مبادرات «بيتك» في الاستدامة تتميز بشموليتها، فهي تشمل البيئة والشباب والتعليم والصحة والرياضة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل التطوعي والجهود الإغاثية ودعم المشاريع الشبابية ودعم المبدعين والمتميزين وغير ذلك من المجالات التي تؤكد ريادة «بيتك» في مجال الاستدامة، بما يعكس مكانته كأكبر بنك في الكويت والمؤسسة المالية الإسلامية الرائدة عالميا.جوائز عالميةواختتم الرويح بالقول إن جهود «بيتك» في الاستدامة كانت محل تقدير عالمي، حيث نجح خلال 2023 في الحصول على عدة جوائز عالمية مرموقة في مجال الاستدامة، مثل جائزة «الاستدامة» على مستوى الشرق الأوسط من مجلة «إيميا فاينانس»، وجائزة أفضل بنك في الكويت للتمويل المستدام من المجلة العالمية المرموقة «غلوبل فاينانس».