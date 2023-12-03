بوبيان يحصد 4 جوائز مرموقة من غلوبل فاينانس

المجحم: نهج مستمر لتطوير نطاق البنية التحتية الرقمية لخدمات «بوبيان» المصرفية

أعلنت مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية عن تتويج بنك بوبيان بمجموعة من الجوائز المرموقة ضمن جوائزها السنوية لأفضل البنوك تقديما للخدمات المصرفية الشخصية الرقمية لعام 2023 وذلك تقديرا لدوره البارز وإسهاماته في مختلف قطاعات الصناعة المصرفية الإسلامية عالميا وإقليميا ومحليا.وخلال حفل أقيم في لندن تسلم نيابة عن البنك رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم أربع جوائز هي: جائزة «أفضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية للعام التاسع على التوالي»، وجائزة «أفضل بنك إسلامي في الكويت في مجال الخدمات المصرفية الرقمية»، و«جائزة الأفضل على مستوى الشرق الأوسط» في نفس المجال، وجائزة «أفضل بنك في الخدمات المصرفية الرقمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة» على مستوى الكويت.وبهذه المناسبة، علق المجحم قائلا: سعدنا كثيرا بهذا التتويج من غلوبل فاينانس العالمية لنسجل معه استكمال ما بدأناه في ريادتنا الرقمية والمنافسة مع كبرى المؤسسات العالمية، كذلك لنؤكد معه نجاح الاستراتيجية الرقمية لبوبيان والتي قام على تنفيذها فريق عمل محترف في مواردنا البشرية في كل قطاعات الأعمال.وأضاف أنه منذ الحصول على جائزة التفوق الرقمي على مستوى العالم منذ 8 سنوات أيقينا أننا أمام الكثير لتطوير المشهد الرقمي للقطاع المصرفي، مؤكدين التزامنا بترسيخ تفوقنا في تقديم تجارب مصرفية رقمية سهلة تلبي احتياجات المالية لعملائنا من كل الشرائح.وأوضح أن بنك بوبيان استطاع خلال فترة وجيزة أن يبرهن على أن التحول الرقمي لغة ونقطة ارتكاز تقود مسيرة أعماله المصرفية لتطوير البنية التحتية لخدماته الرقمية وتعزيز بنية محفظة حلوله الرقمية، مؤكدا أن بوبيان من أولى المؤسسات الداعمة لترسيخ هذا التوجه والاستثمار في الخدمات الرقمية والاستفادة من أحدث التقنيات لتقديم تجربة رقمية استثنائية رائدة على مستوى العالم.البنك الإسلامي الأفضل رقمياً.. عالمياً وإقليماً ومحلياًوجاء فوز بوبيان بالجوائز الثلاث الرقمية على مستوى البنوك الإسلامية ليؤكد من خلالها سعيه المستمر لتوفير قيمة مضافة لعملائه وذلك من خلال ما يشهده تطبيقه للهواتف الذكية من قفزة لباقة منوعة من الحلول والخدمات الرقمية المميزة المطروحة لأول مرة على مستوى الكويت ليقوم من خلالها العملاء بإجراء معاملاتهم المصرفية المختلفة من خلاله بكل سهولة ويسر، مما يوفر الوقت والجهد.وأشار المجحم إلى أن نجاح هذه الحلول والخدمات لم يكن وليد المصادفة، بل هو نتاج لدراسات عديدة تقوم بها إدارات البنك المختصة بمتابعة مستمرة لعملائنا، والتعرف على مختلف وجهات نظرهم سواء من خلال اللقاءات المباشرة المستمرة أو من خلال وسائل التواصل المختلفة للتعرف على آراء العملاء.الأفضل رقمياً في الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويتكذلك حاز بوبيان جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة» على مستوى الكويت نتيجة ما حققه من تطوير في خدمات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمضي قدما لتقديم حلول مصرفية تلبي احتياجات هذه الشريحة بصورة تمنحهم تجربة مصرفية فريدة.وأكدت مؤسسة غلوبل فاينانس في أسباب منحها الجائزة أن بنك بوبيان تمكن خلال السنوات الأخيرة من توفير حلول مصرفية مميزة لأصحاب الشركات الناشئة متماشية مع آخر تطورات، لاسيما الرقمية لتحفيز بيئة الأعمال مما ساهم في نمو أعمالهم على مستوى مختلف قطاعات الأعمال.وقال المجحم إن حصولنا على الجائزة إنما يرجع إلى ما قدمناه خلال السنوات الماضية لعملائنا في قطاع الأعمال من أفضل الحلول المصرفية، مؤكدا أنه منذ تأسيس قطاع الخدمات المصرفية للأعمال في بوبيان استطاع إثبات ريادته نحو توفير الدعم المالي والاستشاري لدعم أفكار أصحاب المشاريع وتمكينهم من تطبيقها على أرض الواقع وتحفيز فرص نموها كونها تعد نواة ارتكاز أساسية لتنوع مصادر دخل الاقتصاد الوطني.وأشار إلى أن بنك بوبيان اعتاد اتباع النهج المستمر لتطوير نطاق البنية التحتية الرقمية لخدماته المصرفية ليمثل الخيار الأفضل والأقرب للمبادرين ورواد الأعمال وذلك من خلال ما يقدمه من أدوات دعم والتسهيلات المتنوعة لإدارة العديد من معاملاتهم المصرفية بسلاسة وسهولة بما يضمن تطوير ونمو بيئة أعمالهم الخاصة.واختتم المجحم بأن بوبيان دائما ما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية الرقمية تجاه مستقبل أكثر إبداعا وتميزا حيث تكون راحة العميل هي الأولوية على نطاق عالمي، لافتا الى أن هذا الاستثمار الاستراتيجي الذي يلبي الاحتياجات المتنوعة والمتقدمة لعملاء الشركات وعملاء الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم سيؤكد الموقع الريادي لبنك بوبيان كبنك رقمي إسلامي رائد محليا وإقليميا وكذلك عالميا.