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التجاري ينظم سحبي النجمة الأسبوعي والشهري

12/3/2023 11:03:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أجرى البنك التجاري السحب الأسبوعي والشهري على حساب النجمة، وقد تم إجراء السحب يوم أمس في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني.
وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن عن فوز كل من: خواجا مستان بجائزة نقدية بقيمة 20 ألف دينار في سحب النجمة الشهري، وحسين طرقي الحربي بجائزة نقدية بقيمة 5 آلاف دينار في سحب حساب النجمة الأسبوعي.
ويذكر أن جوائز «النجمة» مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة، بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5 آلاف دينار، وشهرية بقيمة 20 ألف دينار، بالإضافة الى جائزة نصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة 1.5 مليون دينار.

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