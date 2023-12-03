التجاري ينظم سحبي النجمة الأسبوعي والشهري

(MENAFN
- Al-Anbaa) أجرى البنك التجاري السحب الأسبوعي والشهري على حساب النجمة، وقد تم إجراء السحب يوم أمس في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني.
وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن عن فوز كل من: خواجا مستان بجائزة نقدية بقيمة 20 ألف دينار في سحب النجمة الشهري، وحسين طرقي الحربي بجائزة نقدية بقيمة 5 آلاف دينار في سحب حساب النجمة الأسبوعي.
ويذكر أن جوائز «النجمة» مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة، بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5 آلاف دينار، وشهرية بقيمة 20 ألف دينار، بالإضافة الى جائزة نصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة 1.5 مليون دينار.
MENAFN03122023000130011022ID1107528909
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.