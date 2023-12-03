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الأهلي يطلق عرضا خاصا للمتقاعدين

12/3/2023 11:03:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق البنك الأهلي الكويتي عرضا خاصا للمتقاعدين بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بهدف تعزيز تجربة العملاء من المتقاعدين لديه، وتوفير مميزات حصرية تتناسب مع احتياجاتهم.
وبموجب هذا العرض الخاص، سيحصل المتقاعدون من عملاء البنك على مجموعة من العروض والمزايا الحصرية، بما يشمل أسعار فائدة خاصة على الودائع الثابتة وهي فرصة للمتقاعدين لتحقيق عوائد تنافسية على استثماراتهم، ما يضمن دعم مدخراتهم بشكل فعال لأهدافهم المالية في مرحلة التقاعد، وبطاقة بلاتينية مسبقة الدفع مجانية، وصندوق أمانات مجاني، بالإضافة إلى كشف حساب مجاني يتيح لهم تتبع معاملاتهم بسهولة.
ويحصل المتقاعدون أيضا على إعفاء من رسوم السحب النقدي وصرف الشيكات من الفروع، وقرض تمويل طبي من دون فائدة بالتعاون مع مجموعة واسعة من العيادات الطبية يشمل خدمات الرعاية الصحية الأساسية دون القلق من تكاليف الفائدة العالية، فضلا عن عروض خاصة على تمويل السيارات.
وفي هذا الصدد، قالت جهير معرفي، مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي، إننا سعداء بتقديم هذا العرض الخاص للمتقاعدين بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونحن نلتزم بتقديم حلول مصرفية مصممة خصيصا لتلبية احتياجات عملائنا من جميع الفئات، ويعبر هذا العرض عن التزامنا بدعم المتقاعدين وتعزيز رفاهيتهم المالية، ونرى أن هذه الفوائد والميزات الحصرية ستسهم بشكل كبير في إرضائهم وتسهيل الخدمات المصرفية التي نقدمها لهم.
ويستمر «الأهلي» بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تمكن الأفراد من تحقيق تطلعاتهم المالية، ويبقى ملتزما من خلال التعاون الإستراتيجي مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطوير منتجاته وخدماته وحلوله المصرفية باستمرار لخدمة عملائه وفق أعلى معايير التميز والشفافية.

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