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الملحم الصناعة المالية الإسلامية ضرورة ملحة لتجاوز الاقتصاد العالمي أزماته

12/3/2023 11:03:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت هيئة أسواق المال العدد الـ14 من مجلتها التوعوية الإلكترونية، والذي كان إصدارا خاصا بموضوع الصناعة المالية الإسلامية، وذلك ضمن سعي الهيئة الى إعداد خارطة طريق في ظل اهتمام دولي متزايد بالصناعة المالية الإسلامية، باعتبارها خيارا مطلوبا للاقتصاد العالمي لتجاوز أزماته المتكررة.
وقد بدأ الإصدار بالزاوية الافتتاحية لرئيس مجلس مفوضي الهيئة د.أحمد الملحم، التي عرض فيها مسببات الأزمات المالية والاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بصورة متكررة، حيث اعتبر أن الاقتصاد الأخلاقي القيمي الذي تمثل الصناعة المالية الإسلامية جوهره، قد أصبح ضرورة ملحة لتجاوز الاقتصاد العالمي أزماته المتعاقبة، وأن الحاجة ماسة للتحول إلى الاقتصاد التنموي الأخلاقي المستدام من خلال الصناعة المالية الإسلامية التي تقف اليوم على مشارف التحول للعالمية.
من ناحية أخرى، يمكن القول ان ما شهده الإصدار من مشاركة واسعة من خبراء الصناعة المالية الإسلامية والمهتمين بها، قد أسهم حقيقة في إلقاء الضوء على جوانب مختلفة لتلك الصناعة، إضافة إلى تقديم مقترحات جديرة بالاهتمام للنهوض بواقع تلك الصناعة لاسيما ما تعلق منها بتعزيز دور الرقابة الشرعية وممارسات الحوكمة، أو ما ارتبط بتقديم منتجات استثمارية مبتكرة.
وقد شهد هذا العدد من المجلة حوارا مع د.فؤاد العمر صاحب التجارب المميزة في إطار الصناعة المالية الإسلامية، والذي رأى في تبني الهيئة خارطة طريق للنهوض بتلك الصناعة توجها يحسب لها، خاصة أن الكويت لديها كل المقومات المطلوبة لتنمية هذه الصناعة التي تشهد نموا متزايدا.
أما زاوية «آفـــــاق وتوجهات» فقدمت قراءة لجوانب عدة يمكنهـــا الإسهام بتطويـر الصناعة المالية الإسلامية، كالحاجة لتعزيز دور الرقابة الشرعية والتعاون بين الجهات الرقابية كواحدة من مقومات النجاح المستدام المطلوب، كما عرض لذلك الأستاذ في قسم التمويل لدى كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت د.سعود أسعد الثاقب.
وعرضــت «الزاويـــة التوعوية» مصطلحات، وأدوات مالية استثمارية، ومنظمات دولية تتصل بالصناعة المالية الإسلامية، أما زاوية «دراسات» فقد استعرض فيها السيد مبارك الرفاعي مدير إدارة تمويل وحوكمة الشركات لدى الهيئة الفرص والتحديات التي تواجهها الشركات ذات الغرض الخاص في الكويت على صعيد إصدار أدوات الدين بصورة عامة، والصكوك بصورة خاصة.
أما بالنسبة لما تبقى من زوايا العدد، فقد عرضت لموضوعات مختلفة، كزاوية «عبق الريادة» التي استعرضت جوانب من الإرث الحافل بالنجاح للمرحوم محمد ناصر الساير، و«الزاوية القانونية» التي تناولت موضوع محاسبة المدير أو مجلس الإدارة عن الخسائر والأضرار الناتجة عن مخالفتهم للنشاط المعلن، وزاوية «حدث العدد» التي خصصت لموضوع المشاركات التوعوية الإقليمية والدولية «النوعية» للهيئة، إضافة الى زاوية «التوعية المعلوماتية» التي قدمت نصائح للحماية من ممارسات الاحتيال المالي. أما أبرز فعاليات الهيئة وأنشطتها خلال فترة الإصدار الممتدة بين شهري سبتمبر ونوفمبر الماضيين فقد أوجزتها زاوية «أحداث وفعاليات».

MENAFN03122023000130011022ID1107528907

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