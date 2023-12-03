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الرئيس التنفيذي لـ Solutions By Stc الكويت يحصل على جائزة القيادة الاستثنائية

12/3/2023 11:03:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن فخرها بحصول الرئيس التنفيذي لـ solutions by stc الكويت محمد النصف، أحد أعضاء الإدارة التنفيذية في الشركة، على جائزة «القيادة الاستثنائية» من MEA Business، أول مجلة متخصصة في تقنيات الواقع المعزز في المنطقة.
وفي بيان لها، شددت stc على أن جائزة «القيادة الاستثنائية» تعكس الجهود الحثيثة التي يبذلها النصف في تحويل solutions by stc الكويت ذراع الأعمال المتخصصة لشركة stc، إلى الوجهة الأولى والرائدة للحلول الرقمية المتكاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإنترنت الأشياء.
وجاء التكريم بعد عملية تقييم تم فيها اجتياز المعايير المحددة من قبل اللجنة المختصة، والتي عرضت المسار القيادي للنصف والمعالم الرئيسية التي حققتها solutions by stc الكويت تحت قيادته وإشرافه، بالإضافة إلى مراجعة تطورها من كونها مزود خدمة الإنترنت إلى مزود رائد للحلول الرقمية الشاملة، ورحلتها الناجحة نحو العصر الرقمي وسط التحولات التكنولوجية والتحديات غير المسبوقة.
وفي ظل التوجيه والرؤية الاستراتيجية للنصف، تم إطلاق العلامة التجارية «كواليتي نت» لتصبح solutions by stc الكويت وإتمام عملية الاستحواذ من stc لتكون ذراع الشركة المتخصصة في توفير حلول قطاع الأعمال المتكاملة. وقد مكنت هذه الخطوة المفصلية stc من تعزيز حضورها في السوق وتعزيز مكانتها كرائدة في مجال التكنولوجيا. ومع توسيع محفظة الخدمات بعد هذا الدمج، نجحت solutions by stc الكويت في توسيع نطاق انتشارها، وتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء مع وضع معايير عالية لدى تقديم خدماتها الرقمية محليا وعلى مستوى المنطقة.
على الرغم من التحديات العديدة، خاصة تلك التي فرضها الوباء، فقد أظهرت solutions by stc الكويت، تحت قيادة النصف، المرونة والقدرة على التكيف وتنفيذ نهج التفكير المستقبلي. ولم تحافظ على مكانتها في السوق فحسب، بل عززت مكانتها كشركة رائدة في مجال الحلول الرقمية، وواصلت الاستثمار في البحث والتطوير وتوسيع البنية التحتية، مما يضمن للعملاء الأفراد أو الشركات، الوصول دائما إلى أحدث الحلول الرقمية والجديدة الموجودة في السوق اليوم، لاسيما بفضل ما تمتلكه solutions by stc الكويت من محفظة واسعة ومتنوعة من الخدمات والحلول التقنية المتطورة التي تشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذكاء الاصطنــــــــاعي والحلول السيبرانية التي تلبي احتياجات الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة والمؤسســـــات الحكومية.
تعليقا على حصولها على هذه الجائزة، أعربت stc عن امتنانها وتقديرها لشركة MEA Business وأعضاء لجنة التحكيم الموقرة لتقديرهم وتكريمهم لجهود الشركة وإنجازاتها في عدة مجالات.
من الجدير بالذكر أن جوائز إنجازات تكنولوجيا الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هي وكالة متعددة القطاعات تسلط الضوء على الإنجازات المهمة في المنطقة، ويتم تنظيم عملية الترشيح للجائزة من قبل مجلة MEA Business، باعتبارها مجلة أعمال إقليمية رائدة، وجزءا من مؤسسة Creative Middle East لإدارة الفعاليات والشريك الإعلامي الرسمي لمعرض جيتكس 2023.

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