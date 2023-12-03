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مازيراتي تحتفي بمرور 25 عاما على شراكتها مع الزياني للسيارات

12/3/2023 11:03:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفلت مازيراتي بمرور 25 عاما على انطلاق شراكتها الراسخة مع شركة الزياني للسيارات، الشريك الحصري لمازيراتي في الكويت، ووجهت العلامة دعوة لأعضاء الفريق القيادي الرئيسيين في شركة الزياني للسيارات للمشاركة في رحلة استكشافية حصرية إلى مقرات مازيراتي في موتور فالي بمودينا، مما يسهم في تعزيز العلاقة طويلة الأمد بين الشركتين.
وقدمت الزيارة للشريك الكويتي لمحة غير مسبوقة عن العلامة الإيطالية الشهيرة، وتضمنت لمحة عن سيارة إم سي إكستريما التي تم الكشف عنها مؤخرا، وهي واحدة من 62 سيارة مصنفة ضمن أفضل الإبداعات في تاريخ مازيراتي. وتشتهر إم سي إكستريما بأنها سيارة السباق الأقوى لدى العلامة الإيطالية، كما تمثل نموذجا جديدا لسيارات السباق، حيث تجمع السيارة الحصرية بين العناية بأدق التفاصيل مع التصنيع رفيع المستوى والأداء الاستثنائي.
والتقى وفد شركة الزياني للسيارات، الذي ضم المدير الإداري للشركة نائل الزياني، مع ديفيد جراسو، الرئيس التنفيذي لشركة مازيراتي، وبيرنارد لوار، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في مازيراتي، ولوكا دلفينو، رئيس شركة مازيراتي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وحمدي الشنتوري، المدير العام لشركة مازيراتي في الشرق الأوسط، حيث احتفلوا باليوبيل الفضي للشراكة الناجحة.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال حمدي الشنتوري: نحتفي اليوم بالذكرى السنوية الـ 25 لشراكتنا مع شركة الزياني للسيارات، حيث شهدنا تحقيق العديد من الخطوات المهمة والنجاحات المميزة التي رسمت ملامح تعاوننا. وتعكس شراكتنا القيم المشتركة والسعي الدؤوب للتميز في مجال السيارات، كما نؤكد التزامنا الراسخ تجاه العملاء في الكويت، ونتطلع إلى مواصلة هذه الرحلة المميزة مع شركة الزياني للسيارات لتقديم مستويات عالية من الرفاهية والأداء الاستثنائي في السنوات المقبلة.
ومن المقرر أن تواصل الشركتان رحلتهما المشتركة في التميز الإبداعي، وستمهد الشراكة الطريق نحو تطور مشهد السيارات من خلال الجمع بين التراث الغني والحلول المستدامة والكهربائية، مما يوفر لعشاق السيارات في الكويت انتقالا سلسا نحو مستقبل القيادة الفاخرة.
وتستضيف شركة الزياني للسيارات سلسلة من الفعاليات الحصرية المستوحاة من أسلوب العلامة الإيطالية الفاخر، وستتم دعوة عملاء وعشاق وشركاء علامة مازيراتي للمشاركة في الاحتفالات، إلى جانب صنّاع المحتوى والشخصيات المؤثرة والصحافيين للانطلاق في المرحلة المقبلة من التميز في عالم السيارات.

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