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جي إف إتش تنضم إلى المنتدى الاقتصادي العالمي

12/3/2023 11:03:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن انضمامها إلى المنتدى الاقتصادي العالمي كشريك مشارك، وذلك تماشيا مع الحضور العالمي الموسع للمجموعة والتزامها بدعم التحالفات المثمرة.
وفي إطار هذه الشراكة، سيشارك كبار المسؤولين من المجموعة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وهو تجمع يلتقي فيه أكثر من 200 من القادة المؤثرين الذين يشكلون الأجندة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تتطلع «جي إف إتش» بشكل كبير إلى مشاركتها في ندوة «تشكيل مستقبل الأنظمة النقدية المالية»، التي تقام على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تجمع ممثلين متميزين من الشركات العالمية الرائدة والخبراء في هذا المجال.
وقال صلاح شريف، رئيس العمليات التنفيذية لمجموعة «جي إف إتش»: يسعدنا الانضمام إلى المنتدى الاقتصادي العالمي كشريك مشارك إلى جانب الشركات العالمية الرائدة الأخرى التي تكرس جهودها لتطوير الحلول الكفيلة بالتعامل مع التحديات التي يواجهها العالم. تعكس هذه الشراكة التزام المجموعة بمواصلة توسيع أعمالنا ووجودنا وشبكاتنا العالمية، كما تتيح لنا الوصول المميز الذي يوفره المنتدى الاقتصادي العالمي على أعلى المستويات. نتطلع للمساهمة في المحادثات الاقتصادية العالميـــــة الأساسية من خـــــــلال مشاركة خبراتنا وأفكارنا المتعلقة بقطاعات الاستثمار الأساسية لدينا والمناطق الجغرافية المتعددة التي نزاول فيها أنشطتنا. ومن خلال مشاركتنا النشطة مع منصات المنتدى الاقتصادي العالمي، نتطلع إلى التعاون مع قادة الصناعة الآخرين لتحديد وإيجاد فرص جديدة للنمو والتنمية، ومعالجة بعض القضايا الأكثر إلحاحا في العالم.
وقالت جوانا لحام، الشريك الرئيسي في السوق البحريني للمنتدى الاقتصادي العالمي: إن المنتدى الاقتصادي العالمي سعيد بتوسيع حضوره في البحرين، بهدف زيادة تمثيله في صياغة الأجندات العالمية. يتوقع المنتدى من خلال الشراكة مع «جي إف إتش»، أحد اللاعبين الرئيسيين في المشهد المالي في البحرين، أن يؤدي هذا التعاون إلى تعميق المشاركة والتأثير داخل المنطقة.
الجدير بالذكر أن «جي إف إتش» هي مجموعة مالية رائدة، مع أنشطة أعمال عالمية متنامية. تدير المجموعة أصولا وصناديق تتجاوز قيمتها 19 مليار دولار، وتتمتع بحضور دولي قوي من خلال مكاتبها والشركات التابعة لها في دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا.
وتركز الإستراتيجية الاستثمارية للمجموعة على القطاعات ذات الأولوية وذات التأثير العالي، ولديها محفظة واسعة من الأصول عبر قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والمعيشة والبنية التحتية المستدامة والتكنولوجيا التي تتماشى مع التزامها بالتنمية المستدامة والابتكار. أسهم المجموعة مدرجة في أربع بورصات خليجية.

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