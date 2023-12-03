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الخليج 10 فائزين في سحب الدانة الشهري

12/3/2023 11:03:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حرصه على مكافأة عملائه، أعلن بنك الخليج أسماء 10 فائزين بـ 1000 دينار لكل منهم، في سحب الدانة عن شهر نوفمبر الماضي، وهم: محمد عبدالله علي الوزان، كريم محمد أحمد محمد، فيصل عبدالعزيز المليفي، فاطمه جاسم السلطان «قاصر»، فهد ثويني محمد ثويني، ناصر بسام عثمان، براك عبدالمحسن السيجاري، محمد مهلهل سرحان حمود، فريد صالح عقيلي، حمود سعود السبيعي.
يذكر أن الموعد النهائي للإيداع والمشاركة في السحب السنوي الكبير لحساب مليونير الدانة، انتهى في 30 نوفمبر الماضي، فيما سيقام السحب في تاريخ 18 يناير 2024 بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة ارنست أند يونغ، علما أن بنك الخليج رفع قيمة الجائزة مؤخرا من 1.5 مليون إلى مليوني دينار، في إطار حرص البنك على مكافأة عملائه، وتشجيع ثقافة الادخار في المجتمع.
ويعد حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب، فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار لـ 10 فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منهما 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، فضلا عن السحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ مليوني دينار.
ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت الذي يحول فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى السنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج.
ولزيادة فرص الربح، يجب على العملاء أن يحافظوا على المبلغ المودع في الحساب بألا يقل عن 200 دينار، أو أن يزيدوه للحصول على فرص ربح أكثر باستمرار، للحفاظ على فرص المشاركة في السحب الشهري وربع السنوي والسنوي.

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