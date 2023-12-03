-->

Monday, 04 December 2023 10:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


KIB يعين مآب قاسم مديرا عاما للإدارة المصرفية الدولية للمؤسسات المالية

12/3/2023 11:03:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تعيين مآب قاسم لمنصب المدير العام للإدارة المصرفية الدولية للمؤسسات المالية، ما يؤكد التزامه بتعزيز المواهب وتمكين دور المرأة في المناصب القيادية ضمن إدارات البنك.
وتتمتع قاسم بخبرة مهنية واسعة مع سجل حافل في الإدارة المصرفية الدولية، حيث ستتولى من خلال منصبها الجديد مهمة إدارة وتنمية وتطوير العلاقات الدولية للبنك، وتعزيز الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمقدمة للعملاء من المؤسسات الدولية.
وفي معرض تعقيبه على هذه الخطوة، قال مدير عام إدارة الموارد البشرية في KIB، فراس الدارمي: إن قاسم تعتبر من الوجوه الصاعدة في قطاع البنوك، بما تملكه من فكر إبداعي بعيد عن اتباع المعايير التقليدية، وما تتمتع به من أسلوب جديد للقيادة. ونحن نتوقع أن تسهم قيادتها بشكل كبير في نجاح ونمو إدارة الخدمات المصرفية الدولية وتعزيز مكانة البنك كمؤسسة رائدة في صناعة الصيرفة.
وأضاف: يأتي هذا التعيين متوافقا مع القيم الأساسية للبنك وجهوده المستمرة لتعزيز موقعه كمؤسسة تهتم بالتفكير في المستقبل عن طريق استثمار الكفاءات الوطنية، وتمكين موظفيها وصقل مهاراتهم بجميع الإدارات في الوقت نفسه.
وقبل انضمامها إلى KIB، شغلت قاسم منصب نائب مدير عام المؤسسات المالية والسيادية في بنك الخليج، حيث كانت مسؤولة عن محفظة عالمية من الأصول، من خلال قروض مشتركة ومشاركات ثانوية، وقد أثبتت نجاحا لافتا في إدارة وتطوير المحفظة والتعامل مع البنوك محل الصلة، ما أسفر عن تحقيق أرباح وعوائد للبنك. وبدأت قاسم مسيرتها في بنك الخليج عام 2006 كمساعد إداري، وتمت ترقيتها بشكل متلاحق على مر السنوات إلى أن وصلت منصبها الإداري الأخير.
جدير بالذكر أن قاسم كانت قد اجتازت مجموعة من برامج تطوير القيادات في كلية هارفارد للأعمال، وكان آخرها برنامج الإدارة العامة (GMP 31) في العام 2021. هذا إضافة إلى استكمالها برنامج تدريب وتأهيل الخريجين الجدد، في بداية حياتها المهنية، ومدته 18 شهرا في الهيئة العامة للاستثمار، كما أنها حاصلة على شهادات عدة من مجموعة تضم مؤسسات مالية مرموقة، خلال مسيرتها المهنية في القطاع المصرفي. وإلى جانب تميزها في مجال العمل، تحمل قاسم شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من ريتشموند، الجامعة الأمريكية الدولية في لندن.

MENAFN03122023000130011022ID1107528902

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث