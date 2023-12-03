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تغير المناخ.. الدعوة والجناح

12/3/2023 9:10:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تضمنت‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ((‬دعوة‭ ‬كل‭ ‬المهتمين‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬وأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬للقدوم‭ ‬إلى‭ ‬بلادنا‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬المتكاملة،‭ ‬والأنظمة‭ ‬عالية‭ ‬الاستجابة،‭ ‬والموارد‭ ‬البشرية‭ ‬الماهرة‭ ‬لتجربة‭ ‬حلول‭ ‬الطاقة‭ ‬وآفاقها‭)).‬

هذه‭ ‬الدعوة‭ ‬الكريمة،‭ ‬تشكل‭ ‬توجيها‭ ‬ملكيا‭ ‬ساميا‭ ‬لأن‭ ‬تبادر‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بشؤون‭ ‬الطاقة‭ ‬والبيئة،‭ ‬وكذلك‭ ‬مركز‭ ‬دراسات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬والشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬والمهتمين‭ ‬والعلماء‭ ‬والباحثين‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬البيئة‭ ‬والمناخ،‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬التجربة‭ ‬المتميزة،‭ ‬وقصة‭ ‬النجاح‭ ‬البحرينية،‭ ‬وفرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬المتاحة‭.‬

هذه‭ ‬الدعوة‭ ‬الكريمة،‭ ‬خطوة‭ ‬استباقية‭ ‬حكيمة،‭ ‬لرؤية‭ ‬ثاقبة‭ ‬مستقبلية،‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬بأن‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬للعالم‭ ‬سيكون‭ ‬التوجه‭ ‬فيها‭ ‬نحو‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة،‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تتوفر‭ ‬فيها‭ ‬البنية‭ ‬المتكاملة،‭ ‬والمنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬العصرية،‭ ‬والإجراءات‭ ‬التنفيذية‭ ‬الميسرة،‭ ‬والتي‭ ‬تستقطب‭ ‬الاستثمار‭ ‬الجديد‭ ‬وتشجع‭ ‬عليه،‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الوظائف‭ ‬النوعية‭ ‬للمواطن‭ ‬البحريني‭.. ‬وهي‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬إنجازها‭ ‬وتحقيقها‭ ‬بكل‭ ‬إتقان‭ ‬وتميز،‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

هذه‭ ‬الدعوة‭ ‬الكريمة،‭ ‬من‭ ‬الواجب‭ ‬أن‭ ‬تترجم‭ ‬إلى‭ ‬خطة‭ ‬عمل،‭ ‬متقنة‭ ‬وعالية‭ ‬الدقة،‭ ‬لدى‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬والمبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ،‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المختصة،‭ ‬لأن‭ ‬يتم‭ ‬تنظيم‭ ‬زيارات‭ ‬عمل‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬التي‭ ‬فتحت‭ ‬أبوابها‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭ ‬والاستثمار‭.‬

ولعل‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬بجناح‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬كما‭ ‬شاركت‭ ‬بجناح‭ ‬متميز‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬تعد‭ ‬خطوة‭ ‬ذكية‭ ‬واستثمار‭ ‬موفق‭ ‬لتجمع‭ ‬دولي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إبراز‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تتبناها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬التغير‭ ‬المناخي،‭ ‬بجانب‭ ‬جذب‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬تقدّمها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬البيئية‭.‬

في‭ ‬الجناح‭ ‬البحريني‭ ‬بالمؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬وجود‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬البحرين،‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني،‭ ‬ومبادرات‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للطاقة،‭ ‬وإطلاق‭ ‬صندوق‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المناخ،‭ ‬وتأسيس‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬صفاء‮»‬‭ ‬الطوعية‭ ‬لتعويض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية،‭ ‬والجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬البيئي‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬التأكيد‭ ‬الواضح‭ ‬من‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة،‭ ‬لأهمية‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة،‭ ‬ارتكازا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬خططها‭ ‬واستراتيجياتها‭ ‬ومبادراتها،‭ ‬جميعها‭ ‬وغيرها‭ ‬كثير‭ ‬جدا‭.. ‬بمثابة‭ ‬حزمة‭ ‬محفزة‭ ‬وداعمة،‭ ‬للتحرك‭ ‬المثمر‭ ‬نحو‭ ‬تنفيذ‭ ‬الدعوة‭ ‬الكريمة‭ ‬لزيارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والاستثمار‭ ‬الجديد‭ ‬فيها‭.. ‬فهل‭ ‬يفعلها‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭..‬؟‭ ‬نثق‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬وله‭ ‬منا‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬ومستقبله‭.‬

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