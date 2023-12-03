الصين: سفينة حربية أمريكية دخلت بشكل غير قانوني المياة الإقليمية في بحر الصين الجنوبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الجيش الصيني اليوم الاثنين إن سفينة حربية أمريكية دخلت بشكل غير قانوني المياه المتاخمة لجزيرة سكند توماس شول المرجانية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
وقال متحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبية في الصين في بيان "الولايات المتحدة تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين".
وأضاف أن الولايات المتحدة تثير التوتر عمدا في بحر الصين الجنوبي وتنتهك سيادة الصين بشكل خطير.
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