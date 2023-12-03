سيدة تستيقظ من غيبوبة استمرت 5 سنوات وتهدم آراء الأطباء

استيقظت سيدة أمريكية من غيبوبة استمرت 5 سنوات، بعدما اعتقد الأطباء أنها لن تتعافى أبداً.

واكتملت فرحة جينيفر فليولين، التي تسكن ولاية ميشيغان، بحضور ليلة تخرج ابنها في المدرسة الثانوية، حسبما أفاد موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وكانت جينيفر، البالغة من العمر 41 عاماً، قد تعرَّضت لحادث سيارة مروّع في 25 سبتمبر 2017، عندما كانت تقود سيارتها على طريق سريع في نايلز، واصطدمت بعمود كهرباء.

وعُثر عليها آنذاك فاقدة للوعي في مكان الحادث، ونقلتها سيارة إسعاف إلى مستشفى ليكلاند، واعتقد الأطباء أنها لن تستيقظ من غيبوبتها. ولكن بعد خمس سنوات، في 25 أغسطس 2022، استعادت وعيها بأعجوبة.

وقالت والدة جينيفر، بيجي مينز: «لم يتوقع أحد منها أن تستيقظ، لقد قيل لنا طوال الوقت إنها تعاني نقص الأكسجين».

وقالت سارة ماكون، وهي صديقة جينيفر: «لقد أتيحت لنا الفرصة لوجودها هنا لدعمه وإعلام الجميع بأنها تزدهر وأنها مستمرة في التحسن، وما زلنا في حالة صدمة من أن ذلك ممكن»، مؤكدةً أن «القوة الدافعة وراء ذلك هي مشاهدة أطفالها».

وأضافت: «لقد كانت والدتها تعتني بها بشكل رائع، وكانت معها كل يوم منذ وقوع الحادث، وكانت مصممة على إعادتها إلى المنزل، وبعد خمس سنوات، عادت أخيراً إلى المنزل».