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محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول رغم غيابه عن التسجيل أمام فولهام

12/3/2023 7:23:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول كتابة التاريخ مع فريقه، رغم غيابه عن التسجيل في مواجهة فولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ".

وحقق ليفربول انتصارا مثيرا بنتيجة 4-3 على ضيفه فولهام، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب "أنفيلد" مساء الأحد، في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

ولم ينجح محمد صلاح في تسجيل هدف من أهداف فريقه الأربعة، لكنه تمكن من صناعة الهدف الثالث للياباني واتارو إيندو، والذي منح ليفربول التعادل في الدقيقة الـ87، قبل إحراز هدف حصد الثلاث نقاط بعد دقيقة واحدة عبر ألكسندر أرنولد.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن صلاح أصبح الآن متساويًا مع ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول ومدرب الاتفاق السعودي حاليا، في عدد المساهمات على ملعب أنفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 120 مساهمة.

وأحرز النجم المصري على ملعب أنفيلد في البريميرليغ 87 هدفا وقدم 33 تمريرة حاسمة، في حين سجل ستيفن جيرارد 69 هدفا وقدم 51 تمريرة حاسمة.

وعلى صعيد آخر، حافظ النجم المصري بذلك على سلسلة المباريات التي سجل أو صنع فيها أهدافا في البريميرليغ على ملعب أنفيلد، وتحديدا في آخر 16 مباراة (7 هذا الموسم و9 الموسم الماضي).

وحسبما رصدت شبكة "سكواكا" المتخصصة في الإحصائيات، فإن هذا الرقم تحقق للمرة الرابعة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سبق لآلان شيرار تحقيق ذلك مرتين مختلفتين (18 مباراة) و(17 مباراة)، وتييري هنري (17 مباراة).

يذكر أن محمد صلاح يملك حاليا 22 هدفا و14 تمريرة حاسمة في آخر 31 مباراة لعبها بالبريميرليغ هذا العام، ليسهم حتى الآن في 36 هدفا بالمسابقة في 2023.

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