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الْجَنَّاتْ السَّبْع

12/3/2023 7:23:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

مَحْبُوْبَتِيْ آيَةْ حِسِنْ كِلّ الازْمَانْ

يَسْكِنْ عِرُوْقِيْ حِبَّهَا وْ تَسْكِنْ الذَّاتْ

مِنْ غَيْر مَا اعْلِنْ حِبَّهَا.. لِلْمَلا بَانْ

الْحِبّ فِتْنِهْ.. وِالْعِشِقْ لِهْ عَلامَاتْ

وَانَا مِتَيَّمْ شَوْق مِحْتَاجِكْ أحْضَانْ

وِانْتِيْ.. بِلادٍ عَامِرِهْ بِالْمِسَرَّاتْ

قَالَوْا : الْعِشِقْ جَنِّهْ إذَا يَسْكِنْ انْسَانْ

وَانَا الْحِظِيْظ اللَّى سِكَنْ سَبْع جَنَّاتْ

مَحْبُوْبَتِيْ فَاقَتْ سِحِرْ كِلّ الاوْطَانْ

دَارْ الْفَخَرْ وِالْعِزّ.. (دَوْلَةْ الاِمَارَاتْ)

دَارٍ غِدَتْ قِبْلِهْ.. وْلِلْعِزّ عِنْوَانْ

وِاسْمٍ تَلالا فِيْ السِّمَا وِالْمِجَرَّاتْ

يَا مِلْهِمَةْ عَذْب الْقُوَافِيْ وِ الالْحَانْ

مِثْلِكْ بَلَدْ فِيْ الْكَوْن هَيْهَاتْ هَيْهَاتْ

تِبَخْتِرَيْ.. غَنِّيْ.. وَانَا كِلِّيْ آذَانْ

عِيْشِيْ بِلادِيْ عَاشْ بَيْرَقْ الاِمَارَاتْ

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