كِلّ يَوْم نْرَدِّدْ بْحِبّ وْ نِقُوْل

عِيْشِيْ بْلادِيْ وْسِيْرِيْ لِلأمَامْ

عِيْدِنَا لَى نِحْتِفِلْ بِهْ كِلّ حَوْل

يَا عِسَى الأفْرَاحْ دَايِمْ عَالدِّوَامْ

(دَارْ زَايِدْ) حَيِّرَتْ كِلّ الْعِقُوْل

دَوْلِةٍ لِلْمَجْد تِسْعَى وِ السَّلامْ

لا نِوَتْ لِلْمَرْكَزْ الأوَّلْ تِنُوْل

وْفِيْ التِّمَيِّزْ كَمْ نَالَتْ مِنْ وِسَامْ

اثْنِيْنِهْ وْ خَمْسِيْن عَامْ مْن الذِّهُوْل

مِنْوِرِهْ بِالْعِلْم فِيْ وَجْه الظَّلامْ

إبْتِهِجْ فِيْ فَرْحَةْ بْلادِكْ وْ (يُوْل)

يَا السِّنَافِيْ يَا الْكِرِيْم ابْن الْكِرَامْ

وْ عَانِقْ الأمْجَادْ وِ الْحَقْهَا وْ طُوْل

وْشَارِكْ الْفَرْحَهْ بْلادِكْ كِلّ عَامْ

(دَارْ زَايِدْ) دَارْ ذَرْبِيْن الْفِعُوْل

لَى يِشَدّ الظَّهَرْ فِيْهُمْ وِالْحِزَامْ

لامْر (بُوْ خَالِدْ) عَلَى حَسْب الأصُوْل

الْوَطَنْ أوَّلْ.. وْ لا فِيْهَا كَلامْ

الْقِيَادِهْ تَامِرْ وْ مِنَّا الْقِبُوْل

يَبْشِرُوْن بْطَاعه مِنَّا وِالْتِزَامْ

وْ لِلْوِطَنْ نَهْدِيْ قِصَايِدْنَا وْ نِقُوْل

عِيْشِيْ بْلادِيْ وْسِيْرِيْ لِلأمَامْ