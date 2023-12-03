(MENAFN
- Al-Bayan)
اللَّيْل مَا يَقْبِلْ عَلَى مَوْطِنْ النُّوْر
دَايِمْ نَهَارْ بْنُوْر أهْلِهْ وْنَاسِهْ
مَا ادْرِيْ تِرَابِهْ ذَاكْ أوْ ذَاكْ بَلُّوْر
وِالاَّ بْأرْضه نَاثِرْ الْعِقْد مَاسِهْ
لِهْ قَلْب مِتْوَاضِعْ وْ لِهْ مَجْد مَغْرُوْر
كِلْ مِنْ نِظَرْ حِسْنِهْ تِوَلَّعْ وْبَاسِهْ
حَتَّى شِعَاعْ الشَّمْس رَاضِيْ وْمَجْبُوْر
يَنْزِلْ يْقَبِّلْ لِهْ جِبِيْنِهْ وْ رَاسِهْ
فِيْه الْمَحَبِّهْ وِالْغَلا فِيْه مِنْثُوْر
فِيْه السَّلامْ أرْسَى جِذُوْرهْ وْ سَاسِهْ
فِيْه الْعِشِقْ غَارِسْ مِنْ احْسَاسِهْ شْعُوْر
فِيْه الأصَاله.. وِالْعِرُوْبه أسَاسِهْ
فِيْ ظِلّ مِنْ لَبَّسْ فِضَا أرْضه زْهُوْر
وَابْدَعْ بْعَدْلِهْ لِلسِّيَاسِهْ سِيَاسِهْ
هُوْ لِــ (الإمَارَاتْ) بْسِمَا لَيْلَهَا نُوْر
رَبِّيْ يِدِيْمِهْ لاجْل شَعْبِهْ وْ نَاسِهْ
MENAFN03122023000110011019ID1107528750
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