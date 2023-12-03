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مَوْطِنْ النُّوْر

12/3/2023 7:23:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اللَّيْل مَا يَقْبِلْ عَلَى مَوْطِنْ النُّوْر

دَايِمْ نَهَارْ بْنُوْر أهْلِهْ وْنَاسِهْ

مَا ادْرِيْ تِرَابِهْ ذَاكْ أوْ ذَاكْ بَلُّوْر

وِالاَّ بْأرْضه نَاثِرْ الْعِقْد مَاسِهْ

لِهْ قَلْب مِتْوَاضِعْ وْ لِهْ مَجْد مَغْرُوْر

كِلْ مِنْ نِظَرْ حِسْنِهْ تِوَلَّعْ وْبَاسِهْ

حَتَّى شِعَاعْ الشَّمْس رَاضِيْ وْمَجْبُوْر

يَنْزِلْ يْقَبِّلْ لِهْ جِبِيْنِهْ وْ رَاسِهْ

فِيْه الْمَحَبِّهْ وِالْغَلا فِيْه مِنْثُوْر

فِيْه السَّلامْ أرْسَى جِذُوْرهْ وْ سَاسِهْ

فِيْه الْعِشِقْ غَارِسْ مِنْ احْسَاسِهْ شْعُوْر

فِيْه الأصَاله.. وِالْعِرُوْبه أسَاسِهْ

فِيْ ظِلّ مِنْ لَبَّسْ فِضَا أرْضه زْهُوْر

وَابْدَعْ بْعَدْلِهْ لِلسِّيَاسِهْ سِيَاسِهْ

هُوْ لِــ (الإمَارَاتْ) بْسِمَا لَيْلَهَا نُوْر

رَبِّيْ يِدِيْمِهْ لاجْل شَعْبِهْ وْ نَاسِهْ

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