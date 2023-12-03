عِشْنَا صِرَاعْ الْبَحَرْ.. نِدَّيْن

وَقْت الشِّقَا وْ سَالِفْ أزْمَانِهْ

نَعْلُوْ عَلَى الْمَوْج بُوْ رَضْفَيْن

وْ نَفْلِقْ عَلَى صَدْرِهْ الدَّانِهْ

وِالْبَرّ سِيْرَةْ كِفَاحْ سْنِيْن

وِاحْنَا هَلِهْ وْ نِسْمَةْ أحْضَانِهْ

يَامَا سِرَيْنَاهْ فَوْق الْهِيْن

وِدْرُوْبِنَا نْجُوْم سَهْرَانِهْ

وِالْعَامْ وَاحِدْ بَعَدْ سَبْعِيْن

فِيْ الرُّوْح تِتْرَنَّمْ ألْحَانِهْ

يَـــــوْم اتَّحَدْنَا عَلَى قَلْبَيْن

(زَايِدْ) وْ (رَاشِدْ) مَعْ اخْوَانِهْ

مَوْلِدْ وَطَنْ مِذْهِلْ التَّكْوِيْن

فِيْ الْيَمّ وِالْبِيْد مِرْجَانِهْ..!

وَاهْل (الإمَارَاتْ) نَهْج وْ دِيْن

تِفْدَاهْ وِتْهِيْن عِدْوَانِهْ