(MENAFN
- Al-Bayan)
عِشْنَا صِرَاعْ الْبَحَرْ.. نِدَّيْن
وَقْت الشِّقَا وْ سَالِفْ أزْمَانِهْ
نَعْلُوْ عَلَى الْمَوْج بُوْ رَضْفَيْن
وْ نَفْلِقْ عَلَى صَدْرِهْ الدَّانِهْ
وِالْبَرّ سِيْرَةْ كِفَاحْ سْنِيْن
وِاحْنَا هَلِهْ وْ نِسْمَةْ أحْضَانِهْ
يَامَا سِرَيْنَاهْ فَوْق الْهِيْن
وِدْرُوْبِنَا نْجُوْم سَهْرَانِهْ
وِالْعَامْ وَاحِدْ بَعَدْ سَبْعِيْن
فِيْ الرُّوْح تِتْرَنَّمْ ألْحَانِهْ
يَـــــوْم اتَّحَدْنَا عَلَى قَلْبَيْن
(زَايِدْ) وْ (رَاشِدْ) مَعْ اخْوَانِهْ
مَوْلِدْ وَطَنْ مِذْهِلْ التَّكْوِيْن
فِيْ الْيَمّ وِالْبِيْد مِرْجَانِهْ..!
وَاهْل (الإمَارَاتْ) نَهْج وْ دِيْن
تِفْدَاهْ وِتْهِيْن عِدْوَانِهْ
MENAFN03122023000110011019ID1107528749
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.