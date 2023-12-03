تجارب الطعام في دبي.. استكشاف نكهات وثقافات الشعوب

تضم دبي تجارب طعام عالمية فريدة بفضل كثرة مطابخها، وتقاليد الطهي المتنوعة في أرجائها، بحيث أصبحت مطاعمها وجهة للذواقة الراغبين في تجربة أطباق من كل ركن من أركان المعمورة، عدا اختبار أطباق مبتكرة جديدة، لا مثيل لها في العالم.

يدعو موقع ((فوود أند بيفريج)) الهندي، إلى زيارة ((مطبخ دبي العالمي))، لا سيما أن المدينة، بفضل مكانتها كمركز للأعمال والسياحة، تمتاز بغنى وتعدد في الثقافات. وتضم الإمارة عدة مطابخ عالمية، ففيها مطبخ إماراتي بطعم التقاليد في دبي، ومطبخ عربي يستكشف كنوز الطهي في الشرق الأوسط، وتأثيرات آسيوية، تشهد على تنوع الطعام في المدينة، فضلاً عن توفر أطباق القارة الأوروبية الفاخرة، ودمج أطباق في ابتكارات طهي جديدة. ويرى الموقع أن مشهد الطعام في المدينة، يشكل انعكاساً حقيقياً لهوية دبي العالمية وثقافاتها المتعددة، وهو ما يضمن وجود ما يرضي جميع الأذواق.

أطباق متنوعة

وفيما يعد المطبخ الإماراتي كنزاً في الطهي، يعكس الثقافة والتراث الغني لشعب الإمارات، ويتضمن أطباقاً متنوعة، مثل: الهريس واللقيمات والبلاليط والمجبوس، وغيرها.

ووفق الموقع، اعتمدت دبي المطبخ الآسيوي الأشبه بفسيفساء ملونة من النكهات والمكونات والروائح، من الأطباق التايلاندية الحارة إلى اليابانية، فإن خيارات الطعام الآسيوي تغطي نطاقاً واسعاً، وتُظهر مدى تأثير الثقافات المختلفة في الطعام، من أطباق السوشي إلى الديم سوم والبرياني وطبخ سيشوان وغيرها، حيث تجربتها أشبه برحلة لذيذة عبر آسيا.

يضاف إلى ذلك المطاعم الفاخرة الأوروبية، التي تتيح تجربة النكهات المختلفة في القارة العجوز، من المطبخ الفرنسي والمأكولات الإيطالية الكلاسيكية، أو المقبلات الإسبانية ومأكولات البحر المتوسط والأطباق الألمانية.

ويشير الموقع إلى أن دبي تضم كذلك مطابخ عالمية، تجمع بين النكهات في أطباق مثيرة، تمزج تقاليد مختلفة في مغامرة طهي مبهجة. فهناك سوشي بوريتو، والتاكو المكسيكي الكوري، والمزيج الهندي الصيني، والمزيج العربي الياباني، وغيرها.

وجهات شهيرة

ووفق موقع ((فوود اند بيفريج))، لا يقتصر مطبخ العالم في دبي، على تنوع الأطباق فحسب، بل يتعلق أيضاً بتجارب تناول الطعام، حيث تضم المدينة بعض وجهات شهيرة لتناول الطعام. ويؤكد الموقع أن استكشاف الطهي في المدينة، يُظهر قوة الطعام في جمع الثقافات، وتعزيز التفاهم بين الناس من خلفيات مختلفة، ولا يقتصر الأمر على الأطباق اللذيذة فحسب، بل يتعلق أيضاً بالقصص والتقاليد والتجارب التي تأتي معها، لافتاً إلى أن التزام المدينة بالتميز والابتكار في مجال الطهي، جعلها نقطة جذب للطهاة الموهوبين وأصحاب المشاريع الغذائية، ما أدى إلى ظهور مشهد طعام ديناميكي واسع.