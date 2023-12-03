الفن الرقمي.. هل هو موهبة نسائية؟

محور ((الفن الرقمي)) كان ضمن محاور الدورة الثانية عشرة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي. وقد استقبل آلاف المشاركات من مختلف دول العالم، شاركوا فيها بأفكارهم ومهاراتهم، حسب مستوياتهم المتباينة في تقنيات التعديل الرقمي، وتجسيد الأفكار البصرية على الشاشة. الأمر الذي أسعد الحضور والمتابعين من الجنس الناعم، كان الاستحواذ النسائي المُستحق على مراكز الفوز في هذا المحور، بواقع 4 مراكز من أصل 5.

المصوّرة ((وانهوا تشاو)) من الصين، تألَّقت في المركز الأول بعملٍ جذّاب بعنوان ((أحلام بلا حدود))، حيث تُظهر الصورة انغماس الأطفال دوماً في خيالاتهم الجامحة، وتُلخّص جوهر سلوكهم للشروع في رحلة الاستكشاف، والسعي لتحقيق الأحلام. حتى القمر ليس بعيداً عن المتناول من زاوية عدسة المخيّلة. المصوّر الفلسطينيّ ((محمود الكرد))، جاء ثانياً بعملٍ نال إعجاب الحضور كثيراً، بعنوان ((تأطير السعادة))، وعبَّر عنه بقوله: مشاهدة الأمواج وهي تتراقص إلى ما لا نهاية تحت غروب الشمس، هو مشهد ساحرٌ لكل الحواس. صاحب المجداف الوحيد يبحر من شاطئٍ كئيب نحو سماءٍ ملونةٍ نابضةٍ بالحياة.

المصوّرة الألمانية ((هانيلور شنايدر))، جاءت في المركز الثالث، بعملٍ عاطفيّ بعنوان ((طفلٌ بقلبٍ موجوع))، ولخَّصته بقولها: يمكن لعالم الطفل أن ينهار، عندما تتفكّك أسرته. مشاعر العزلة والهجر تغزو قلبه الصغير، وتتركه يتألم وحيداً. الطريق أمامه يبدو رمادياً، والصمت يصمّ الآذان. المصورة السعودية ((جوهرة سعيد الزهراني)) حجزت المركز الرابع بصورةٍ بعنوان ((القوة الناعمة))، تتأرجحُ بين النعومة والصرامة، وتهمس بكل لطف ((القوة لا تعني القسوة)). المصوّرة الروسية ((ايرينا بتروفا)) جاءت خامسة، بعملٍ يُحذِّرُ من العواقب المستقبلية البيئية للزراعة غير المستدامة.

فلاش

اللمسات الناعمة تحجزُ مساحاتٍ كبرى على منصات التتويج

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية

للتصوير الضوئي