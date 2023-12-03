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دبي تجمع أبرز نجوم الغناء في العالم العربي

12/3/2023 7:23:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

على أرض دبي يجتمع عمالقة الغناء في العالم العربي ليطربوا مسامع الجمهور ويشعلوا حماسهم عبر حفلات فنية مملوءة بالفرح والمتعة والترفيه، تستضيفها الإمارة خلال الفترة المقبلة، ما يزيدها ألقاً وجمالاً، ويثري اقتصادها الإبداعي.

وفي السياق تحيي الفنانتان أحلام وأصالة نصري حفلاً فنياً 15 الشهر الجاري في ((كوكا كولا أرينا))، وستقدم الفنانتان باقة من أروع أغانيهما القديمة والحديثة، التي ستسافر بالجمهور في رحلة على جناحي الطرب الأصيل والترفيه اللامحدود.

وسيكون الجمهور على موعد مع أمسية رائعة مليئة بأجمل الألحان والأغنيات العربية مع النجمتين، اللتين تمتلكان مسيرة فنية حافلة بالإبداع والأغاني الناجحة التي أطربت مسامع الجمهور في العالم العربي.

من جهة أخرى، يحيي الفنان كاظم الساهر ((قيصر الغناء العربي)) حفلين غنائيين 22 و23 الشهر الجاري في دبي أوبرا.

وسيقدّم الساهر باقة من أروع أغنياته التي لطالما ألهبت مشاعر عشاق فنّه وموسيقاه حول العالم، ومنها: ((زيديني عشقاً))، و((المستبدة))، و((أحبّيني بلا عقد))، وغيرها الكثير.

ويجتمع جورج وسوف ونجوى كرم وشيرين عبدالوهاب في دبي لإحياء حفل فني ساهر يقام في فيستيفال أرينا في دبي، ليلة رأس السنة. وسيقدم ((سلطان الطرب)) في الحفل الذي تنظمه ((مومنتس إيڤينتس)) مجموعة كبيرة من أروع أغانيه القديمة والحديثة، مثل: ((طبيب جراح))، و((الهوا سلطان))، و((خسرت كل الناس))، وغيرها من الأغنيات الشهيرة.

أما ((شمس الأغنية العربية)) نجوى كرم فتطل علينا في أمسية استثنائية وساحرة، ليعيش معها الجمهور أروع اللحظات ولتبحر بهم في أجمل الذكريات، إذ ستقدم مجموعة متنوعة من أغانيها الشهيرة، مثل: ((خليني شوفك))، و((هيدا حكي))، و((سحرني))، وغيرها الكثير.

وستقدم الفنانة شيرين عبدالوهاب مجموعة من أغانيها التي لطالما نالت إعجاباً كبيراً من الجماهير، منها: ((أوقات يا دنيا))، و((قلب وراح))، و((قربني ليك))، وغيرها من الأغاني.

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