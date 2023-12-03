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محمد عبدالله خبيراً فنياً بـ«دولي البلياردو»

12/3/2023 7:23:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختار الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر محمد عبدالله، مشرف منتخب الإمارات للسنوكر، رئيس لجنة المسابقات، ليكون خبيراً فنياً لمكتب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب البلياردو، تقديراً لجهوده في تطوير اللعبة. وأكد محمد عبدالله، أن الاختيار يعكس تميز الكوادر الإماراتية، وقدرتها على الوجود بأعلى المراكز.

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