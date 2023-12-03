محمد عبدالله خبيراً فنياً بـ«دولي البلياردو»
التاريخ
12/3/2023 7:23:57 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
اختار الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر محمد عبدالله، مشرف منتخب الإمارات للسنوكر، رئيس لجنة المسابقات، ليكون خبيراً فنياً لمكتب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب البلياردو، تقديراً لجهوده في تطوير اللعبة. وأكد محمد عبدالله، أن الاختيار يعكس تميز الكوادر الإماراتية، وقدرتها على الوجود بأعلى المراكز.
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