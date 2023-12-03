4 ميداليات للإمارات في «خليجية الشطرنج»

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق منتخبنا الوطني للشطرنج 4 ميداليات في بطولة الخليج الأولى للشطرنج السريع للرجال والفتيات، التي استضافها النادي الكويتي للألعاب الذهنية بالكويت، وسيطرت لاعبات الإمارات على صدارة فئة السيدات بفوز وافية درويش لاعبة منتخبنا ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالميدالية الذهبية برصيد 7 نقاط، ونالت عنود عيسى لاعبة ((الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة))، الميدالية الفضية برصيد 6.5 نقاط متساوية مع شقيقتها عهود عيسى التي حققت البرونزية، وحقق عمار السدراني لاعب المنتخب والفجيرة للشطرنج الميدالية الفضية، وضم وفد منتخبنا الدكتور سيف النعيمي نائب رئيس الاتحاد ، والإدارية عائشة الزرعوني.
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