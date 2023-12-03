4 ميداليات للإمارات في «خليجية الشطرنج»

حقق منتخبنا الوطني للشطرنج 4 ميداليات في بطولة الخليج الأولى للشطرنج السريع للرجال والفتيات، التي استضافها النادي الكويتي للألعاب الذهنية بالكويت، وسيطرت لاعبات الإمارات على صدارة فئة السيدات بفوز وافية درويش لاعبة منتخبنا ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالميدالية الذهبية برصيد 7 نقاط، ونالت عنود عيسى لاعبة ((الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة))، الميدالية الفضية برصيد 6.5 نقاط متساوية مع شقيقتها عهود عيسى التي حققت البرونزية، وحقق عمار السدراني لاعب المنتخب والفجيرة للشطرنج الميدالية الفضية، وضم وفد منتخبنا الدكتور سيف النعيمي نائب رئيس الاتحاد ، والإدارية عائشة الزرعوني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز