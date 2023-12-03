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حسابات معقدة للشارقة أمام الفيصلي الأردني الليلة

12/3/2023 7:23:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يدخل الشارقة مباراته في الثامنة من مساء اليوم ((بتوقيت الإمارات)) أمام الفيصلي الأردني في استاد عمّان الدولي، ضمن الجولة السادسة بالمجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا، بحسابات شديدة التعقيد، للحصول على بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، على خلفية تراجعه للمركز الثاني في المجموعة عقب تلقيه أول خسارة على ملعبه من السد القطري، وفوز ناساف على الفيصلي.

وكان الشارقة فاز ذهاباً في ملعبه على الفيصلي، ولديه 8 نقاط، بفارق نقطتين عن المتصدر، ويتقدم بفارق نقطة عن السد القطري، الذي يستضيف في نفس الموعد ناساف الأوزبكي، بينما فقد الفيصلي حظوظه في التأهل، بعد بقائه في 3 نقاط، ولكن لا يعني أنه سيكون صيداً سهلاً على ملعبه، الذي شهد فوزه الوحيد على السد القطري 2 - 0، ويحتاج الشارقة الفوز، وانتظار نتيجة مباراة السد وناساف. ووصل وفد الشارقة إلى الأردن مساء أول من أمس، وخاض الفريق الحصة التدريبية الوحيدة قبل المباراة في استاد عمان، بقيادة المدير الفني الروماني أولاريو كوزمين، الذي يعرف أن المباراة تمثل فرصته الأخيرة في البطولة.

ويعمل المدير الفني كوزمين أولاريو، على اختيار البديل المناسب مكان ماركوس ميلوني وماجد سرور المصاب، واختيار أنسب 5 محترفين أجانب، طبقاً لنظام البطولة، التي لا يتعدى سقف مشاركة الأجانب فيها 5 لاعبين.

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