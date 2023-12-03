3 أهداف في المباراة.. معدل تسجيل يعكس قوة الوصل الهجومية

عزز فريق الوصل من تصدره لقائمة الأقوى هجوماً بين فرق دوري أدنوك للمحترفين بتسجيل لاعبيه 27 هدفاً في 9 مباريات بمعدل 3 أهداف في المباراة الواحدة، وهو معدل يترجم مدى فعالية الخط الأمامي لـ((الإمبراطور))، ليواصل الفريق تمسكه بقمة ((دورينا))، بوصوله إلى 23 نقطة، بعد فوزه على ضيفه البطائح 4 ـ 1، في مباراتهما على ملعب استاد زعبيل بدبي مساء أول من أمس، ليتوقف رصيد البطائح عند 12 نقطة، ويستقر في المركز الثامن.

وأكد أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، أن ((الإمبراطور))، يلعب وفق خطة عمل واستراتيجية واضحة، وأن كل الأندية لها الحق في شرف المنافسة على درع الدوري المتاح أمام الجميع، وأن طريق المنافسة أمام الوصل لا يزال طويلاً، والأهم الحفاظ على النتائج الإيجابية حتى نهاية البطولة، وأشاد الشعفار، بما يقدمه نجوم الوصل من مستويات قوية في جميع مبارياتهم وصولاً إلى الفوز على البطائح في الجولة التاسعة.

ثقة

من جانبه، أعرب ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، عن سعادته بأداء وفوز فريقه على البطائح، وقال: ((لدي ثقة كبيرة في قدرة الوصل على تحقيق الانتصارات والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري، ونحن جاهزون لخوض تحدي الوحدة في الجولة العاشرة مساء الجمعة المقبل، ولعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني أمس، وفرضنا شخصيتنا على أرض الملعب، ونجحنا في تسجيل 3 أهداف وتحقيق الفوز، وكل أندية الدوري صعبة، والضغوط كبيرة لأننا نسعى دائماً إلى أن نكون الأفضل، ونحقق المزيد من الانتصارات، وعلينا الحفاظ على تفوقنا في المواجهات المقبلة، خاصة وأنه أمامنا مباريات قوية خلال الشهر الجاري)).

حزن

في المقابل، أبدى ميريل رادوي مدرب البطائح، حزنه من خسارة فريقه أمام الوصل، وقال: ((لعبنا شوطين مختلفين في المستوى أمام الوصل، وقدمنا أداء جيداً كما تدربنا عليه في الشوط الأول، وتمركزنا بشكل جيد، وكان لدينا استحواذ، وضغط ناجح رجلاً لرجل في نصف ملعب الوصل، وسجلنا هدفاً، وأظن أننا كنا الأفضل، بينما كان الشوط الثاني أصعب، لأننا لعبنا بثقة زائدة، وفي الأداء الدفاعي لا يجب أن أترك لاعبين مثل فابيو دي ليما وأداما ديالو، بالدخول في عمق الملعب)).

تركيز

فيما قال سفيان بوفتيني مدافع الوصل: ((الفوز على البطائح يعطينا دفعة معنوية أخرى، وتنتظرنا مباراة قوية أخرى مقبلة، وكنا ندرك أننا سنلعب مباراة صعبة وقوية، ولذا كنا في قمة التركيز، وبعد التعادل في الشوط الأول، حققنا الفوز المستحق في الشوط الثاني، وتمكنا من تعويض الهدف الذي دخل مرمانا بالخطأ عن طريقي، بعدما اصطدمت بي كرة حاول زميلي فابيو دي ليما، إبعادها من أمام مرمانا)).

وقال محمد أحمد لاعب البطائح: ((المباراة كانت صعبة لأننا نواجه الوصل المتصدر، والذي استغل أخطاءنا وسجل أهدافه الأربعة، وعلينا علاج تلك الأخطاء، ونحن نتقبل الخسارة مثلما نتقبل الفوز، وخاصة بعدما أضعنا العديد من فرص التسجيل، وأنا فخور بفريقي بعدما قدم كل ما عنده، والبطائح أصبح الآن من أفضل فرق الدوري، بعدما كان يصارع الهبوط في الموسم الماضي)).

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