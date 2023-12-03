منتخب الجودو يختتم مشاركته في «طوكيو غراند سلام»

اختتم منتخب الجودو الأول مشاركته في بطولة ((طوكيو غراند سلام))، التي اختتمت أمس بصالة ميتروبولتان في طوكيو، وشهدت مشاركة 506 لاعبين ولاعبات من 84 دولة، من بينها 7 دول عربية، وبلغت قيمة جوائزها النقدية 154 ألف دولار، وجاءت المشاركة في ختام بطولات الاتحاد الدولي للجودو لعام 2023، بحثاً عن إضافة المزيد من نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024، ونال منتخبنا الذي شارك بعدد 3 لاعبات و5 لاعبين حصيلة ممتازة من النقاط، والتي تضاف لرصيده في مشوار المنافسة والاقتراب من التأهل للأولمبياد مواصلة للمشاركات الماضية في لندن والبرازيل وطوكيو.

وكانت جولة أمس الختامية شهدت فوز لاعبنا نارمند بيان في بداية الدور التمهيدي على السويسري فيكس في وزن تحت 66 كجم، ما كفل له التأهل لملاقاة بطل تركمنستان رحيموف ساردار في الدور الثاني، وبالفعل جاء تفوقه حسب ترشيحات الخبراء بعد أداء قوي أهله لتلك المرحلة لملاقاة بطل منغوليا رخيمبا باتو إلا أنه خسر بالاسكور الذهبي قبل بلوغ دور الثمانية، بعد أن قدم مستويات رائعة ستنعكس خلال مشاركاته القادمة لصغر سنه.

أما لاعبتنا بشيرات خوردي خسرت مشوار التأهل للدور النهائي بسبب ضغط برنامج المباريات لوفرة ((بساطات الترتان))، لتلعب في ملحق الترضية أمام بطلة منغوليا سوسو بارام، لكنها تعرضت للظلم من حكام ((الفار))، لتفقد فرصة الفوز بالميدالية البرونزية وتودع منافسات البطولة، وعلى مستوى الرجال خسر لاعبنا ظافر آرام في منافسات الوزن الثقيل تحت 100 كجم أمام بطل إيطاليا جينارو بيريللي بالهدف الذهبي.

شهد منافسات البطولة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، الذي شارك في تتويج وزن تحت 81 كجم.

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