فرانك دي بور يتنفس الصعداء على حساب بني ياس

تنفس الهولندي فرانك دي بور، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة، الصعداء، بعد الفوز العريض الذي حققه فريقه برباعية مقابل هدف على حساب بني ياس في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، لتتوقف سلسلة النتائج المخيبة بعدما لم يتمكن الجزيرة من الفوز في المباريات الأربع الأخيرة في الدوري قبل الانتصار على السماوي.

وقفز الجزيرة بالفوز إلى المركز الخامس مؤقتاً بعد أن رفع رصيده إلى 14 نقطة، وبنفس رصيد الشارقة الذي يتبقى له مباراة مع شباب الأهلي في الجولة ذاتها 20 الجاري، بينما توقف رصيد بني ياس عند 13 نقطة في المركز السابع، بعدما تلقى خسارته الرابعة هذا الموسم، والثالثة أمام فرق مقدمة الترتيب بعد الهزيمة من الوصل والعين والجزيرة. وتسيد الجزيرة مجريات المباراة أمام مضيفه بني ياس، ساعده على ذلك خوض السماوي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع البرازيلي بالبطاقة الحمراء في الشوط الأول.

واعترف فرانك دي بور، مدرب الجزيرة، بأن طرد لاعب بني ياس ساعد فريقه بعض الشيء على التفوق على منافسه وتحقيق الفوز برباعية حتى وإن حدث الطرد في الوقت الذي كان فيه الجزيرة متقدماً في النتيجة بهدفين.

وقال في تصريحات عقب اللقاء: ((سعيد بالفوز وبأداء اللاعبين في المباراة، والفوز على بني ياس في ملعبه يمنح الفريق الثقة قبل المباريات المقبلة، خاصة بعد 4 جولات لم يتذوق فيها الفريق طعم الانتصار)).

وأضاف: ((صحيح طرد مدافع بني ياس وإكمال المنافس المباراة بعشرة لاعبين ساعدنا على الفوز الكبير، ولكن في الوقت ذاته اللاعبون ظهروا بشكل جيد على أرض الملعب، وقدموا أداءً جيداً، رغم الفرص التي خلقها بني ياس)). وأردف: ((في النهاية ظهرنا بشكل متماسك من جانبنا، والفوز سيمنح الفريق دفعة معنوية قوية، ويمكننا البناء على هذا الانتصار في المرحلة المقبلة، وآمل أن نواصل التحسن على مستوى الأداء والنتائج في الفترة المقبلة)).

من جهته، أبدى السلوفيني داركو ميلانيتش، المدير الفني لبني ياس، حزنه على الخسارة الثقيلة التي تعرض لها السماوي في أول هزيمة للفريق على ملعبه في الدوري هذا الموسم. وعزا ميلانيتش تفوق الجزيرة إلى الهدف المبكر الذي استقبلته شباك بني ياس في المباراة، إضافة إلى النقص العددي بعد طرد جواو فيكتور.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: ((في كثير من الأحيان تضع خطة معينة للمنافس، ولكن ظروف وسيناريو المباراة يفرض عليك تغيير خطتك بشكل سريع، وهو ما حدث بعدما استقبلنا هدفاً مبكراً بعد خمس دقائق فقط من بداية اللقاء، مثلما حدث في مواجهاتنا أمام الجزيرة في بطولة كأس الرابطة، مما أربك حساباتنا)). وأضاف: ((كان من الصعب اللعب بعشرة لاعبين أمام نادٍ بحجم الجزيرة يمتلك إمكانات كبيرة ولاعبين على مستوى عالٍ)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز