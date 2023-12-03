«إسطبلات الأريام» تتألق في مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي

تألقت خيول إسطبلات الأريام من خلال المهرة ((الأريام حوالي)) بفوزها بالمركز الأول بالشوط الثالث المخصص للمهرات بعمر سنتين، وفاز المهر ((الأريام مرسال)) بالمركز الأول بالشوط الرابع وبقسمه الثالث للأمهار بعمر سنتين، وسطر المهر ((دي شخر)) لمربط دبي للخيول إنجازاً جديداً بفوزه بالمركز الأول بالشوط الرابع وبقسمه الثاني المخصص للأمهار بعمر سنتين، بختام اليوم الثاني لمهرجان الشارقة كلباء الخامس للجواد العربي.

تصدرت المهرة ((الأريام خوالي)) من إسطبلات الأريام منافسات الشوط الثالث للمهرات بعمر سنتين وبقسمه الأول 92.13 نقطة.

وفي منافسات القسم الثاني للشوط الثالث فازت بالمركز الأول ((ميساء البداير)) للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي 91.88 نقطة. وفازت بالمركز الأول في القسم الثالث للشوط الثالث ((ندية الزبير)) للشيخ عبدالله محمد علي آل ثاني 92.75 نقطة، وحصد المهر ((ريال الريماس)) لمربط الشبلي 92.13 نقطة المركز الأول في القسم الأول بالشوط الرابع للأمهار بعمر سنتين.

وظفر المهر ((دي شخر)) لمربط دبي 93.25 نقطة بصدارة القسم الثاني، نجح المهر ((الأريام مرسال)) لإسطبلات الأريام في حصوله على المركز الأول 91.25 نقطة بالقسم الثالث.

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