تتويج الفائزين في سباق عيد الاتحاد لقوارب التجديف التراثية 40 قدماً

توج حميد سعيد بولاحج الرميثي المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات بنادي تراث الإمارات، ومحمد راشد مصبح الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي العديد البحري، الفائزين في سباق عيد الاتحاد لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً.

وفاز بجائزة الشوط الأول القارب ((الفهيدي))، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة النوخذة حمدان جابر، والسكوني حسن الحوسني، فيما حاز جائزة الشوط الثاني، القارب ((رأس الخيمة))، لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة ناصر حسن، والسكوني عبدالله علي، وتوج بالشوط الثالث القارب ((زلزال))، لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بقيادة النوخذة والسكوني نواف إبراهيم، وحاز جائزة الشوط الرابع ((الأسود)) القارب ((KHK))، للشيخ خالد بن حمد آل خليفة، بقيادة النوخذة أحمد البوسميط، والسكوني محمد جاسم.

تتويج

حضر التتويج عبدالله جابر المحيربي مستشار المدير العام لنادي تراث الإمارات، والعميد عيسى بن سلمان بن هندي الملحق العسكري لسفارة البحرين بدولة الإمارات، ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفون في نادي تراث الإمارات، ولجنة إدارة المهرجانات، وملاك القوارب وجمع من السياح وزوار القرية التراثية.

وجاء سباق عيد الاتحاد لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، ضمن الفعاليات التراثية والرياضية التي نظمها نادي تراث الإمارات، بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات، والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، بمناسبة عيد الاتحاد.

وجرى سباق عيد الاتحاد لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً في 4 أشواط، حملت ألوان علم دولة الإمارات، بمشاركة 61 قارباً، على متنها 1037 بحاراً، تسابقوا لمسافة أربعة أميال بحرية، حتى خط النهاية.

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