88 لاعبة في انطلاقة «دولية تحدي الحبتور» للتنس اليوم

تنطلق اليوم منافسات الدور الرئيسي لبطولة ((تحدي الحبتور)) الدولية لتنس السيدات في نسختها الـ26، بمجمع التنس بفندق ومنتجع الحبتور بشاطئ جميرا، وتستمر حتى 10 الجاري، بمشاركة 88 لاعبة، يتنافسن على جوائز قدرها 100 ألف دولار.

يشرف على البطولة الاتحادان الإماراتي والدولي للتنس، وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحافياً، أمس، للإعلان عن تفاصيل البطولة ومراسم القرعة، لتحديد 8 متأهلات إلى الدور الرئيسي، رفقة 20 لاعبة مشاركات في هذا الدور، علاوة على المشاركات الأربع ببطاقات دعوة.

حضر المؤتمر خلف الحبتور، مؤسس ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ونورة بدوي مديرة البطولة، وخالد آل علي مدير العلاقات العامة، وليث العاني مدير العمليات ومسؤول الحكام، والألمانية سابين شولتز الحكم العام، واللاعبتان الرومانية ستيفانيا بويكا، والبلغارية سلينكوفا.

وعبر خلف الحبتور، عن سعادته بالمكانة العالمية التي وصلت إليها البطولة، بعدما أضحت علامة فارقة على صعيد تنس السيدات ورياضة المرأة، كما أنها أسهمت على مدار أكثر من ربع قرن بمثابة جسر الوصول إلى العالمية.

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