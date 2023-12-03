ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات في نهائي بطولة الأرجنتين المفتوحة للبولو اليوم

تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات للسيدات أمام فريق ((لا دولفينا)) الأرجنتيني للسيدات في نهائي بطولة الأرجنتين المفتوحة للبولو اليوم، والتي تحظى باهتمام عالمي كبير وبحضور أكثر من 20 ألف متفرج، ويشهد النهائي مشاركة فريقين من الإمارات أحدهما في نهائي البطولة للرجال والآخر في نهائي السيدات، ويتزامن الأمر مع فوز الإمارات بشرف استضافة بطولة القارات للبولو 2026.

وينطلق نهائي بطولة الأرجنتين المفتوحة للسيدات في الثانية والنصف ظهراً، ويعقبه نهائي بطولة الأرجنتين المفتوحة للرجال في الرابعة عصراً، وفي اللقاء الأول يواجه فريق الإمارات للسيدات ويحمل اسم ((ال أوفيرو Z 7 UAE))، وبقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، منافسه فريق ((لا دولفينا للسيدات)) الحائز بطولة الأرجنتين 4 مواسم متتالية، في حين، يلتقي فريق الإمارات بقيادة علي البواردي والذي يحمل اسم ((لا ناتيفيداد)) منافسه فريق ((لا دولفينا للرجال))، وسيحضر وفد الإمارات المشارك في مراسم استضافة مونديال القارات المباراة النهائية.

فخر

أعرب طارق بن دسمال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولو وأحد أقطاب اللعبة، عن سعادته باستضافة الإمارات هذا الحدث العالمي الكبير ووجه التهنئة إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت، وإلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولو بقيادة محمد الحبتور ووفد الإمارات المكلف بالملف لجهوده الكبيرة بقيادة سعيد بن دري.

سعادة

كما أعرب ناصر الشامسي أحد أبرز نجوم اللعبة ونادي غنتوت، عن سعادته باستضافة الإمارات كأس العالم للقارات 2026 وقال: يشرفنا أن يتزامن هذا الفوز مع الثاني من ديسمبر ومع فرحتنا بعيد الاتحاد لتصبح الفرحة فرحتين في هذا الشهر الطيب ونرجو أن نكون عند حسن الظن بنا في التنظيم وتقديم مستوى فني جيد وسط عمالقة اللعبة، وخاصة أن هذه البطولة تقام أول مرة في منطقة الشرق الأوسط، كما وجه الشامسي التهنئة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولو وإلى كل محبي وعشاق اللعبة في الإمارات والمنطقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز