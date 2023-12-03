مصر والسعي نحو عالم اقتصادي جديد

تتابع مصر، باهتمام شديد، التطورات المتسارعة التي يشهدها النظام العالمي بشقيه السياسي والاقتصادي في السنوات الأخيرة، والتي أدت إلى انعكاسات ونتائج خطيرة ومؤثرة ما زالت تتوالى فصولها على الصعد السياسية والأمنية والاستراتيجية والاقتصادية والمالية والتجارية، بدرجات متفاوتة وإن كانت كلها مهمة.

ولقد كانت مصر وما زالت في مقدمة الدول التي تأثرت بهذه الانعكاسات وتحملت – وما زالت – أعباءً باهظة نتيجة لهذه التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية، سواء تلك الناجمة عن القلاقل والاضطرابات في منطقتنا منذ عام 2011، أم انعكاسات الحروب التجارية والاقتصادية بين الشرق والغرب، خصوصاً بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

ثم كانت تداعيات انتشار جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية والتجارية الهائلة على جميع الدول، بما في ذلك مصر التي تأثرت تجارتها الدولية ومعظم مصادر الدخل بها، نتيجة الإغلاقات العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتراجع نسب النمو، فضلاً عن تضاعف النفقات الاجتماعية للتخفيف على الفئات المتضررة من تباطؤ النشاط الاقتصادي، إضافة إلى الإنفاق الواسع في المجال الصحي، وغير هذا من الآثار المباشرة وغير المباشرة.

أما المرحلة الأسوأ من الانعكاسات العالمية، فكانت الحرب الروسية – الأوكرانية، وما رافقها من حرب العقوبات بين روسيا والغرب، وما نتج عن هذه الحرب من زلازل سياسية وأمنية واستراتيجية واقتصادية أثرت بعنف على أوضاع النظام الدولي بشقيه الاقتصادي والسياسي، ووصل العالم إلى مرحلة أسوأ من كل فصول الحرب الباردة السابقة.

وضاعف من التأثير السلبي لهذه الحرب والمناخ الذي صاحبها، السياسات الأنانية المتشددة التي اتبعتها الأسواق الكبرى، المالية والتجارية، والتي كانت بمثابة الصدمة للأسواق والدول النامية التي أغلقت في مواجهتها كل سبل الحصول على تمويل التنمية، وتعرضت العملات الوطنية في معظمها لضغوط هائلة وسط انسداد الآفاق العالمية أمام الجميع. وكانـت، ومـا زالـت، مـصر مـن بيـن أبرز الـدول التـي تعرضـت لهـذه الضغـوط، خصـوصاً في المجالات المالية والنقدية.

يضاف إلى كل ذلك، خصوصية الأوضاع في عديد من الدول حـول مصر من كل الاتجاهات، حيث بدت مصر كواحة استقرار في محيط يشهد اضطرابات هائلة مدعاة للقلق الشديد، سواء في السودان أم ليبيا أم اليمن أم سـوريا، واليوم في غزة وفلسطين كلها. ويضاف إلى هذا اضطرابات متنوعة تشهدها نحو عشر دول أفريقية في الدائرة الأوسع التي تحيط بمصر وترتبط بها بصورة أو بأخرى.

في مواجهة هذا الواقع، تحركت الدولة في مصر على مسارات عدة بشكل متسارع، كان في مقدمتها السعي إلى وضع وتنفيذ استراتيجية الاعتماد على الذات، ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الغذائية والزراعية، وكذلك السلع الصناعية ومستلزمات الإنتاج. واستلزم هذا التوجه ضرورة اتخاذ خطوات جذرية في مجال تشجيع الاستثمارات المباشرة سواء المحلية أم الخارجية، وتوطين الصناعة، والمزيد من التنمية الزراعية الأفقية والرأسية.

في الوقت نفسه، تم التفاعل المصري الإيجابي والسريع مع مختلف القوى والتجمعات الاقتصادية العالمية، خصـوصاً تلك الموجودة في القارة الآسيوية، وفي مقدمتهـا تجمع ((بريكـس)) الذي أصبحت مصر عضواً به مع شقيقتيها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أخيراً. فهذه التجمعات والمجموعات تسعى إلى إصلاح شامل للنظـام العالمي، مـن خلال وضع حد لهيمنة عملات الدول الكبرى، خصـوصاً الدولار الأمريكي على الأسواق والمعاملات الدولية، والبحث عن بدائل للتمويل المشترك وتشجيع التنمية والتجارة البينية داخل هذه التجمعات الإقليمية والقارية لصالح جميع أعضائها.

إن إدراك مصر لخطورة التحولات الدولية الراهنة، وسرعة تحركها لضمان مصالحها ومكانتها، كان هو الكفيل بالحد مما تتعرض له من انعكاسات سـلبية خطيرة لها، ومساعدتها على العودة إلى مسار النمو المرتفع والسعي نحو تحسين مستوى الخدمات والحياة لجميـع مواطنيها، فضلاً عن تحقيق الهدف المشترك مع شركائها، وهو بناء نظام عالمي اقتصادي ومالي وتجاري جديد أكثر عدلاً وتحقيقاً لمتطلبات دول العالم غير الغربية التي في طريق النمو.