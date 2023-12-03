الحداثة المستعصية !

ليعذرني القارئ الكريم أن أتحدث في هذا المقال عن أحداث شخصية أرى أنها تهم المجتمع العربي بكل أو بمعظم شرائحه، والمجتمع الخليجي الذي أنتمي إليه، وهي قضايا فكرة تتلخص في استعصاء الحداثة الفكرية.

والدي، رحمه الله، ربما ولد في العشريات الأولى من القرن الماضي، وعاش لوقت طويل وصاحبته خبرات متنوعة، وقد كان رجلاً فطرياً كمثل جيله، وفي حال مضايقته بقول من التراث من أحدهم لا يتسق مع المنطق، يقول جملة لم أتبين معناها بدقة كبيرة إلا بعد أن خضت تجارب قريبة منها، كان يقول، وهو في ضيق من أمره، عندما يسمع تلك التعبيرات الخارجة عن المنطق السليم: (اللهم أمتني حضرياً شقياً، ولا بدوياً تقياً)! تبادر إلى ذهني وأنا في ريعان الشباب أن (البدوي) ربما لم يكن ذا علم بالتراث، فهو يفسر الأمور الاجتماعية تفسيراً مبسطاً وربما سطحياً، ولكن بعد التأمل، وجدت أنه كان يقصد بالبدوي (الجهل والجهلاء)، ويتمنى أن يموت (شقياً) في مبالغة واضحة وهو حضري أو متحضر أو عاقل، يفهم معنى ما يراد من القول، ولا جاهل يدعي المعرفة.

لقد ذكرت ذلك ليس لأنه ماضٍ، بل لأنه حاضر يعيش بيننا، ففي لقاء في ندوة علمية عقدت في عاصمة خليجية هذا الأسبوع، كان بعض مواضيعها حول (الثقافة والتنمية) وكان لي مداخلة مكتوبة وعرض حول الموضوع المعقد والشائك، لأننا في منطقة الخليج نمر اليوم بعملية تحديث مادي ضخمة ومشاهدة، ولكن أيضاً هناك شرائح في المجتمع ما زالت تفكر تفكيراً تراثياً في العلاقات والمفاهيم، وتريد تقيد وسائل الحداثة بما يفهمه من تراث في الغالب ليس له علاقة بما نعيش فيه.

قد يبدو للفطن أن ذلك مسلمة لا تحتاج إلى نقاش، وضربت مثلاً بأن بعض خطوط الطيران في المنطقة تفرض قبل الإقلاع ما يسمى (دعاء الركوب)، وأكملت أن ذلك الدعاء مناسب تماماً لعصره، حيث كان الناس يركبون الجمال لانتقالهم من مكان إلى آخر، لذلك فإن الطريق فيها من المخاطر و(الوعثاء) ما يدعو إلى الدعوة للنجاة منها، أما السفر بالطائرة الحديثة فهو لا يحتاج إلى ذلك، ثم إن وسائل السفر الحديث بالضرورة تضم أفراداً من مجتمعات وثقافات أخرى مختلطة، قد ينظر بعضهم إلى ذلك الدعاء على الأقل نظرة استغراب وربما دهشة.

بدا لي أن الأمر طبيعي، وأعتقد أن الكثير من المتلقين في الندوة قد فهم المغزى، وهو نقد ظاهرة الانقسام بين وسائل الحداثة، وبين التفكير التراثي، وأنه مزايدة لا مكان لها، فمن أراد أن يدعو بأية لغة وبأي كلمات يقولها في سره، وذلك أمر محترم، ولكن فرضها على الجميع قد لا يكون في محله!

كان ذلك محاولة لضرب مثال، وفي المناقشة انبرى (أحدهم في مزايدة) بالقول ما معناه (إن ذلك تراث يتوجب أن يحترم) وبضع كلمات وعبارات من هذا النوع (المزايد)، وقتها فكرت في الحكمة اليونانية (تكلم حتى أراك) لأن تلك الشخصية التي تدعي (الثقافة) كشفت عن نفسها بجهلها المنهج المتبع في العلوم الاجتماعية الحديثة، بأن تفسر الظواهر بمسبباتها تعطيها معنى مفهوماً.

مثل ذلك التفكير منتشر في فضائنا العربي وهو (المزايدة) وأيضاً محاولة (الإرهاب الفكري) لمن يحاول أن يفكر بمنطق، تذكرنا بعصر الظلام، ومقولة (كل من تمنطق فقد تزندق)! في ربط بين محاولة الشرح والتفسير، وبين ثوابت ما هي ثابتة، فليس في التراث الإسلامي (علماء دين) فيه فقط (فقهاء)، إن حق الاجتهاد مكفول في (فقه المصالح)، كما أن (الاختلاف رحمة)، لذاك قيل (العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً) أي تطويع المعنى لمصلحة المجتمع.

إلا أن كثيراً منا أو بعضنا يعتبر تفسير التراث ملكاً خاصة به، لذلك يريد أن يسجن الجميع في قفص باسم التراث محاط بسياج من جهله.