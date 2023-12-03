«الحمد لله على الإمارات»

منذ الراحل المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكل قرار تتخذه قيادة الإمارات في الداخل أو في خارج الدولة هو في مضمونه وهدفه النهائي لا يبغي إلا ((الخير)). إنها دولة، بالأرقام والأفعال، من أكثر فعال الخير لشعبها ومحيطها العربي وللمجتمع الإنساني.

تفعل الخير من دون منة على أحد، ومن دون طلب مقابل، وتؤمن كما علمها مؤسسها ((أن العطاء بلا طلب مقابل هو أكثر الأعمال الإنسانية التي يجازى بها الإنسان عند رب العالمين)). انظروا إلى كشف حساب الإمارات في العطاء الإنساني: دعم اقتصادي، قروض، هبات، مشاريع إنسانية، مشاريع خدمية غير ربحية، تضامن إنساني مع الكوارث الطبيعية.

كل ذلك يتم من دون التمييز بين خلق الله من دول أو ديانات أو مذاهب أو أعراق. ولعل ما يشعر به المواطن والمقيم على أرض الدولة خير دليل، فالإنسان في هذه البلاد التي تضم 200 جنسية مقيمة، وأكثر من 68 مذهباً وطائفة وديانة، لا يشعر فيها بأي تفرقة بين مواطن ومقيم، وبين طبقة أو أخرى أو جنسية أو أخرى. الجميع في هذا الوطن ينعمون بأمن وأمان يندر أن يوجد في منطقة ملتهبة قريبة من الصراعات وسط عالم مجنون.

الجميع في هذا الوطن يجد ما يعرف في العصر بـ((جودة الحياة))، بمعنى يوفر مستوى حياة يعلو عن مجرد توفير بعض الحاجات الأساسية للإنسان. من هنا تتميز الإمارات في مؤشرات الدخل السنوي للفرد، وجودة الحياة، ومعدل الأمان، وأنظمة الحوكمة الاقتصادية، واحترام الأنظمة والقوانين المحلية. وتؤدي الإمارات دوراً محورياً في رسم سياسات المنطقة والعالم من دون صوت عالٍ أو رغبة في استعراض قوة.

آخر إسهامات دولة الإمارات، هي استضافة قمة المناخ العالمية ((كوب 28)) في دبي، وحسن التنظيم البديع، ودقة وكفاءة إدارة هذه القمة.

ومن دون خطابات حماسية أو طنطنة إعلامية، وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كعادته، بصمة الإنجاز القائم على أن الأقوال تدعمها أفعال بإنشاء صندوق

بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، فضلاً عن دعم بقيمة مئة مليون دولار من دولة الإمارات لصندوق الخسائر والأضرار؛ لإنجاز أهداف تخفيف الانبعاثات وتعويض الأضرار والخسائر، وتعهد حقيقي بتقليل الانبعاثات بنسبة 40%.

هكذا ((أبو خالد)) يدرس قضاياه، ويستوعبها، ويحدد المشكلة بعد دراسات مستفيضة، ثم يصل إلى الحلول العملية الفعالة بأقصر الطرق وأقل فترة زمنية. شرعية دولة الإمارات تدعمها دائماً التأسيس والنظام الأساسي، والقوانين الناظمة، ولكن –في رأيي– هي ((شرعية الإنجاز المبهر))، والكفاءة والإيمان بالعلم والتنوير والبحث العلمي، الذي مكن هذه الدولة من أن تكون المركز الأول لاختيار الطاقة النظيفة، ومكنها من تأسيس أهم كلية في الروبوتات والذكاء الاصطناعي، ومكنها من الوصول إلى المريخ بواسطة عقول شابة إماراتية.

وكما قال صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمته العميقة: ((الحمد لله على الإمارات))، واصفاً شعبه بـ((السند القوي))، الذي حقق هذا الإنجاز العظيم. ومن أعظم ما يميز ((أبو خالد)) أنه يرى أن دور ((القائد)) هو العمل لخدمة شعبه، وتحسين كل أوجه حياته، والدفاع عن أمنه القومي، والأهم هو تأمين عالم أفضل وأكثر تقدماً، وأقل تعقيداً لشباب المستقبل. في هذا المجال تتضح رؤية القائد حينما قال: ((يا شبابنا إن رهاننا الحقيقي هو عليكم، وتقدم البلاد لن يتم إلا بكم)). وأضاف: ((إن السلاح الحقيقي اليوم ليس الـ3 ملايين برميل التي ننتجها يومياً، ولكن أنتم؛ لذلك حينما تستلمون الراية يجب أن تسلموها وأنتم بخير وعز)).